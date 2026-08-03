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करंट की चपेट में आने से किसान की मौत, परिवार में मातम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवरिया
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भाटपाररानी के पिपरा दक्षिण पट्टी गांव में रविवार की सुबह एक किसान जयप्रकाश सिंह कुशवाहा की करंट लगने से मौत हो गई। घटनास्थल पर परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जयप्रकाश की पत्नी और बच्चों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।

करंट की चपेट में आने से किसान की मौत, परिवार में मातम

भाटपाररानी, हिन्दुस्तान संवाद। खामपार थाना क्षेत्र के पिपरा दक्षिण पट्टी गांव में रविवार की सुबह करंट की चपेट में आने से एक किसान की मौत हो गई। युवक की मौत के बाद परिवार में मातम छा गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया।गांव निवासी जयप्रकाश सिंह कुशवाहा (40) पुत्र सर्वजीत सिंह के घर पर मकान निर्माण का कार्य चल रहा था। उसी दौरान बिजली का तार हटाते समय वह अचानक करंट की चपेट में आ गए। परिजन उन्हें तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भाटपाररानी लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।

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घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। अस्पताल पहुंचे परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था। सूचना पर पहुंची खामपार पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक जयप्रकाश सिंह कुशवाहा खेती-किसानी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे। उनके निधन से पत्नी गीता देवी, पुत्र पंकज (17), पुत्र अवनीश (9) तथा पुत्री प्रीति (14) सहित पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। गांव में भी घटना के बाद शोक का माहौल है।

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