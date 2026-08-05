मारपीट में घायल किसान की इलाज के दौरान मौत
हरदोई, संवाददाता। अतरौली थाना क्षेत्र के महुआ खेड़ा गांव निवासी किसान अवधेश कुमार (60) की मारपीट में घायल होने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना 15
हरदोई। अतरौली थाना क्षेत्र के महुआ खेड़ा गांव निवासी 60 वर्षीय किसान अवधेश कुमार की मारपीट में घायल होने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। मामला 15 जुलाई का है। पुलिस पहले ही आरोपियों पर रिपोर्ट दर्ज कर चुकी है। महुआ खेड़ा निवासी रामदीन ने बताया कि उनके पिता अवधेश कुमार 15 जुलाई को घर के बाहर रास्ते पर ईंट बिछा रहे थे। इसी दौरान भतीजे दिनेश, श्रीकांत, महेंद्र और लवकुश से विवाद हो गया। आरोप है कि चारों ने मिलकर अवधेश की पिटाई कर दी। इससे उनके सिर में गंभीर चोटें आईं। परिजन उन्हें पहले लखनऊ ले गए, जहां सिर का ऑपरेशन हुआ।
कुछ दिन बाद अस्पताल से छुट्टी मिलने पर घर पर ही उनका इलाज चल रहा था। हालत बिगड़ने पर एक अगस्त को उन्हें मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। वहां उपचार के दौरान मंगलवार देर रात उनकी मौत हो गई। शहर कोतवाल संजय त्यागी ने बताया कि घटना के समय ही आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद कार्रवाई होगी।
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