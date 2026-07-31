कर्नाटक में किसान दंपति ने आत्महत्या की
कर्नाटका के मांड्या जिले में एक किसान दंपत्ति ने कर्ज और फसल खराब होने के कारण आत्महत्या कर ली। मृतकों की पहचान 58 वर्षीय पुट्टास्वामी और 55 वर्षीय नागम्मा के रूप में हुई है। दंपत्ति के पास 10 लाख रुपये का लोन था और कम बारिश के कारण उनकी फसल सूख गई। घटना की जांच की जा रही है।
मांड्या (कर्नाटक), एजेंसी। जिले में एक किसान दंपति ने कर्ज और फसल खराब होने के कारण बेवुकाल्लू गांव के बाहर पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार, मृतकों की पहचान 58 वर्षीय पुट्टास्वामी और 55 वर्षीय पत्नी नागम्मा के रूप में हुई है। दंपत्ति के पास पांच एकड़ खेती की जमीन थी और उन्होंने बैंक से लगभग 10 लाख रुपये का लोन लिया था। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कम बारिश की वजह से उनकी फसल सूख गई थीं और वे लोन नहीं चुका पा रहे थे। आशंका है कि इसी वजह से दंपति ने यह कदम उठाया। घटना की सूचना के बाद शिवल्ली पुलिस थाने के कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंचे।
मामले की जांच की जा रही है। वहीं, कर्नाटक भाजपा के अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने इसे दिल दहला देने वाली घटना बताया है।
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