Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

किसानों की समस्याओं को लेकर चंदौली सांसद ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
Follow us on Google News
share

थियोसोफिकल सोसाइटी की दान की संपत्तियों पर कब्जे के बारे में भी पीएम को कराया अवगतथियोसोफिकल सोसाइटी की दान की संपत्तियों पर कब्जे के बारे में भी पीएम

किसानों की समस्याओं को लेकर चंदौली सांसद ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात

पीडीडीयू नगर, वरिष्ठ संवाददाता चंदौली से सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मंगलवार को मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जिले में प्रस्तावित विंध्य एक्सप्रेस वे से प्रभावित किसानों और वाराणसी के कमच्छा स्थित इंडियन सेक्शन ऑफ द थियोसोफिकल सोसाइटी की दान में मिली जमीन का व्यवसायिक उपयोग के बारे में अवगत कराया। साथ ही इस संबंध में प्रधानमंत्री को प्रत्यावेदन सौंपकर जांच कराने का आग्रह किया है।

ये भी पढ़ें:संसद सत्र के बीच पीएम मोदी से मिले सपा सांसद वीरेंद्र सिंह; जानिए क्या बता हुई?

किसानों की समस्याएँ

सांसद वीरेंद्र सिंह ने पीएम से आग्रह किया कि चंदौली धान का कटोरा है और यहां 90 प्रतिशत किसानों की आजीविका कृषि है। लेकिन पिछले 15 वर्षों से सर्किल रेट नहीं बढ़ने से किसानों को वास्तविक मूल्य नहीं मिल रहा। उन्होंने केरल में भूमि अधिग्रहण पर 30 से 40 करोड़ रुपये/हेक्टेयर मुआवजा मिलता है, जबकि चंदौली समेत पूर्वांचल में अधिकतम 2 करोड़ रुपये/हेक्टेयर ही मिल पा रहा है। सांसद ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि यूपी में मुआवजा कम से कम 20 करोड़ रुपये प्रति हेक्टेयर निर्धारित किया जाए। साथ ही देशभर की मुआवजा व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन कराकर असमानता दूर की जाए। उन्होंने कहा कि विकास का भार किसानों पर नहीं डाला जा सकता।

थियोसोफिकल सोसाइटी का मुद्दा

साथ ही वाराणसी के कमच्छा स्थित इंडियन सेक्शन ऑफ द थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1903 में डॉ. एनी बेसेंट द्वारा की गई थी। इस ऐतिहासिक संस्था का उद्देश्य धार्मिक, शैक्षणिक और सामाजिक सुधार था। डॉ. एनी बेसेंट ने बीएचयू की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वर्तमान अध्यक्ष एवं पदाधिकारियों द्वारा दान की संपत्तियों का संरक्षण करने के बजाय व्यावसायिक हितों के लिए उपयोग किया जा रहा है। कहा कि 29 वर्ष 11 माह के लिए होटल निर्माण के लिए लीज पर दिया गया है। इसी तरह बिहार के छपरा स्थित थियोसोफिकल लॉज की 41,700 वर्गफीट भूमि, जिसकी बाजार कीमत 100 करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है। उसे भी 29 वर्ष 11 माह की लीज पर मॉल निर्माण के लिए दे दिया गया है। उन्होंने वाराणसी स्थित द इंडियन सेक्शन ऑफ द थियोसोफिकल सोसाइटी की दान संपत्तियों की सुरक्षा और पूरे प्रकरण की स्वतंत्र उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। साथ ही चंदौली सहित उत्तर प्रदेश के किसानों को न्यायोचित मुआवजा दिलाने की मांग की।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सांसद वीरेंद्र सिंह ने पीएम मोदी से क्या मांग की?
सांसद वीरेंद्र सिंह ने पीएम मोदी से किसानों को उचित मुआवजा दिलाने की मांग की।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Chandauli News PM Modi Chandauli Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।