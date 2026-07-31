किसानों की समस्याओं को लेकर चंदौली सांसद ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात

थियोसोफिकल सोसाइटी की दान की संपत्तियों पर कब्जे के बारे में भी पीएम को कराया अवगतथियोसोफिकल सोसाइटी की दान की संपत्तियों पर कब्जे के बारे में भी पीएम

पीडीडीयू नगर, वरिष्ठ संवाददाता चंदौली से सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मंगलवार को मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जिले में प्रस्तावित विंध्य एक्सप्रेस वे से प्रभावित किसानों और वाराणसी के कमच्छा स्थित इंडियन सेक्शन ऑफ द थियोसोफिकल सोसाइटी की दान में मिली जमीन का व्यवसायिक उपयोग के बारे में अवगत कराया। साथ ही इस संबंध में प्रधानमंत्री को प्रत्यावेदन सौंपकर जांच कराने का आग्रह किया है।

किसानों की समस्याएँ सांसद वीरेंद्र सिंह ने पीएम से आग्रह किया कि चंदौली धान का कटोरा है और यहां 90 प्रतिशत किसानों की आजीविका कृषि है। लेकिन पिछले 15 वर्षों से सर्किल रेट नहीं बढ़ने से किसानों को वास्तविक मूल्य नहीं मिल रहा। उन्होंने केरल में भूमि अधिग्रहण पर 30 से 40 करोड़ रुपये/हेक्टेयर मुआवजा मिलता है, जबकि चंदौली समेत पूर्वांचल में अधिकतम 2 करोड़ रुपये/हेक्टेयर ही मिल पा रहा है। सांसद ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि यूपी में मुआवजा कम से कम 20 करोड़ रुपये प्रति हेक्टेयर निर्धारित किया जाए। साथ ही देशभर की मुआवजा व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन कराकर असमानता दूर की जाए। उन्होंने कहा कि विकास का भार किसानों पर नहीं डाला जा सकता।

थियोसोफिकल सोसाइटी का मुद्दा साथ ही वाराणसी के कमच्छा स्थित इंडियन सेक्शन ऑफ द थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1903 में डॉ. एनी बेसेंट द्वारा की गई थी। इस ऐतिहासिक संस्था का उद्देश्य धार्मिक, शैक्षणिक और सामाजिक सुधार था। डॉ. एनी बेसेंट ने बीएचयू की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वर्तमान अध्यक्ष एवं पदाधिकारियों द्वारा दान की संपत्तियों का संरक्षण करने के बजाय व्यावसायिक हितों के लिए उपयोग किया जा रहा है। कहा कि 29 वर्ष 11 माह के लिए होटल निर्माण के लिए लीज पर दिया गया है। इसी तरह बिहार के छपरा स्थित थियोसोफिकल लॉज की 41,700 वर्गफीट भूमि, जिसकी बाजार कीमत 100 करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है। उसे भी 29 वर्ष 11 माह की लीज पर मॉल निर्माण के लिए दे दिया गया है। उन्होंने वाराणसी स्थित द इंडियन सेक्शन ऑफ द थियोसोफिकल सोसाइटी की दान संपत्तियों की सुरक्षा और पूरे प्रकरण की स्वतंत्र उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। साथ ही चंदौली सहित उत्तर प्रदेश के किसानों को न्यायोचित मुआवजा दिलाने की मांग की।