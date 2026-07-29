Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

किसान ने घर में पंखे के कुंडे से फांसी लगाकर दी जान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
Follow us on Google News
share

सरवनखेड़ा के ज्यूनिया गांव में 45 वर्षीय किसान रामप्रसाद चौहान ने मानसिक तनाव के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद उनके परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने स्थान पर पहुँचकर मामले की जांच की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

किसान ने घर में पंखे के कुंडे से फांसी लगाकर दी जान

सरवनखेड़ा। गजनेर थाना क्षेत्र के ज्यूनिया गांव निवासी पैंतालीस वर्षीय रामप्रसाद चौहान खेती-किसानी करते थे। इधर कुछ दिनों से वह मानसिक तनाव में रह रहे थे। मंगलवार रात में उन्होने कमरे के अंदर छत के पंखे के कुंड़े में फांसी लगा ली। इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बुधवार सुबह जानकारी होते ही उनके घर में कोहराम मच गया। पति की मौत से उनकी पत्नी रेनू बदहवास हो गई। जबकि पुत्र आदित्य व पुत्रियों साक्षी, मानसी का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की छानबीन करने के साथ परिजनों से पूछताछ की। जबकि फोरेंसिक टीम ने घटना स्थल से साक्ष्य संकलित किए।

ये भी पढ़ें:किसान ने घर में पंखे के कुंडे से फांसी लगाकर दी जान

इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एसओ गजनेर सनत कुमार ने बताया कि किसान की मौत की वजह प्राथमिक छानबीन में साफ नहीं हो सकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामले में अग्रिम कार्रवाई होगी।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kanpur News Kanpur Latest News Suicide अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।