किसान ने घर में पंखे के कुंडे से फांसी लगाकर दी जान
सरवनखेड़ा के ज्यूनिया गांव में 45 वर्षीय किसान रामप्रसाद चौहान ने मानसिक तनाव के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद उनके परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने स्थान पर पहुँचकर मामले की जांच की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
सरवनखेड़ा। गजनेर थाना क्षेत्र के ज्यूनिया गांव निवासी पैंतालीस वर्षीय रामप्रसाद चौहान खेती-किसानी करते थे। इधर कुछ दिनों से वह मानसिक तनाव में रह रहे थे। मंगलवार रात में उन्होने कमरे के अंदर छत के पंखे के कुंड़े में फांसी लगा ली। इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बुधवार सुबह जानकारी होते ही उनके घर में कोहराम मच गया। पति की मौत से उनकी पत्नी रेनू बदहवास हो गई। जबकि पुत्र आदित्य व पुत्रियों साक्षी, मानसी का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की छानबीन करने के साथ परिजनों से पूछताछ की। जबकि फोरेंसिक टीम ने घटना स्थल से साक्ष्य संकलित किए।
इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एसओ गजनेर सनत कुमार ने बताया कि किसान की मौत की वजह प्राथमिक छानबीन में साफ नहीं हो सकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामले में अग्रिम कार्रवाई होगी।
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