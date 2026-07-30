Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

जमानत देने वाले किसान ने जान दी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
Follow us on Google News
share

पलवल के औरंगाबाद गांव में एक किसान सुरेश कुमार ने आत्महत्या कर ली। मृतक के परिजनों ने तीन लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की शिकायत की है। सुरेश ने एक मामले में लखन उर्फ लक्ष्मण की जमानत दी थी, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जमानत देने वाले किसान ने जान दी

पलवल,अजित कुमार। मुंडकटी थाना अंतर्गत औरंगाबाद गांव में एक किसान द्वारा फंदा लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मृतक के पुत्र की शिकायत और मौके से मिले सुसाइड नोट के आधार पर तीन लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुंडकटी थाना प्रभारी कैलाश भड़ाना ने बताया कि मृतक सुरेश कुमार ने गांव के ही लखन उर्फ लक्ष्मण की एक मामले में जमानत दी थी। परिजनों का आरोप है कि लखन के भाई पीतम उर्फ प्रीतम और उसकी मां इंद्रावती उर्फ इंदिरा के आग्रह और जिम्मेदारी लेने के बाद ही सुरेश कुमार जमानतदार बने थे। आरोप है कि जमानत मिलने के बाद लखन अदालत में पेश होना बंद कर दिया, जिसके चलते कोर्ट ने सुरेश कुमार के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए।

घटनास्थल पर कार्रवाई

शिकायत के अनुसार, सुरेश कुमार जब अपने बेटे के साथ आरोपियों से कोर्ट में पेश होने की बात कहने गए तो उनके साथ मारपीट की गई और अपमानित किया गया। इससे वह मानसिक तनाव में आ गए। बुधवार को उन्होंने गांव के बाहर एक पेड़ से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।

पुलिस की कार्रवाई

घटना की सूचना पर पुलिस और सीन ऑफ क्राइम टीम मौके पर पहुंची। तलाशी के दौरान मृतक के कुर्ते की जेब से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ, जिसमें तीन लोगों को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार बताया गया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

सामान्य प्रश्न

किसान सुरेश कुमार ने आत्महत्या क्यों की?
सुरेश कुमार ने कानूनी मामलों और अपमान के कारण आत्महत्या की।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Faridabad Latest News Faridabad News Suicide
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।