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किसान ने फांसी लगाकर दी जान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, झांसी
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झांसी के मऊरानीपुर में एक किसान ने कर्ज से परेशान होकर पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 65 वर्षीय फुंदी का शव खेत में मिला, जिससे परिवार में हाहाकार मच गया। उन पर 70000 रुपये का केसीसी कर्ज था और अन्य तरह के कर्ज भी थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

किसान ने फांसी लगाकर दी जान

झांसी/मऊरानीपुर। कोतवाली मऊरानीपुर थाना क्षेत्र के गांव बख्तर में किसान ने फांसी लगाकर जान दे दी। खेत पर उसका शव पेड़ से झूलता मिला। जिससे परिवार में कोहराम मच गया। उन्होंने कर्ज से परेशान होकर यह कदम उठाने की बात कही है। वहीं पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। गांव बख्तर के रहने वाले 65 वर्षीय फुंदी किसान थे। वह खेत पर काम करने गए थे। इसके बाद नहीं लौटे। जबकि पत्नी कललन देवी खाना लेकर खेत पर पहुंची तो उनका शव फांसी के फंदे पर झूल रहे थे। जिससे वह चीख पड़ीं। जिससे आसपास हड़कंप मच गया। बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए।

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सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया। उन्हें उतारकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मऊरानीपुर भेजा। जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजनों ने बताया कि फूंदी ढाई बीघे का किसान था। उस पर 70000 का केसीसी भूमि विकास बैंक से और 70000 सोसाइटी चुरारा का केसीसी कर्ज है। अब वह लगभग ढाई लाख हो गया। बेटे रामकरण अहिरवार ने बताया कि उसकी शादी के लिए पापा ने पिछले साल कर्ज लिया था जो साहूकारों से था। लगभग 5 लाख रुपए। बेटे ने बताया 7 बीघा खेत बटाई पर लिए थे। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे मे लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। किसान नेता शिवनारायण सिंह परिहार ने जिला प्रशासन तहसील प्रशासन से मृतक किसान के कर्ज को माफ किए जाने की मांग की है। वहीं नायब तहसीलदार मऊरानीपुर अमित मुदगिल ने कहा कि जांच कराई जाएगी शासन से जो संभव मदद होगी वह किया जाएगा।

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