मिलने लगा अनुदान, तालाब तैयार कर रहे किसान
प्रयागराज में खेत तालाब योजना जल संरक्षण का एक प्रभावी माध्यम बन चुकी है। किसानों को तालाब बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे वर्षा जल का संचयन बढ़ता है। सरकार प्रति तालाब 52500 रुपये का अनुदान दे रही है। इस वर्ष 12 खेत तालाब बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
प्रयागराज। बदलते मानसून और लगातार गिरते भूजल स्तर के बीच जिले में खेत तालाब योजना जल संरक्षण का प्रभावी माध्यम बन रही है। किसानों को खेतों में तालाब बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे वर्षा जल का संचयन बढ़ने के साथ सिंचाई के वैकल्पिक साधन भी विकसित हो रहे हैं। सरकार प्रति तालाब 52500 रुपये का अनुदान दे रही है। कृषि विभाग के अनुसार इस वित्तीय वर्ष में जिले में 12 खेत तालाब बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से सात तालाबों का निर्माण पूरा हो चुका है। प्रभारी भूमि संरक्षण अधिकारी केके सिंह ने बताया कि योजना का उद्देश्य बारिश की हर बूंद को खेतों में ही रोकना है, ताकि भूजल स्तर में सुधार हो और किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल सके। जिले में अमृत सरोवर और खेत तालाब योजना का असर भी दिखाई देने लगा है। पिछले वर्ष 538 अमृत सरोवरों के निर्माण से 53.8 लाख घनमीटर जल संचयन क्षमता विकसित हुई। वहीं, खेत तालाब योजना के तहत 13 तालाब बनाए गए, जिससे जल संरक्षण को बढ़ावा मिला। विभाग का मानना है कि यह पहल भविष्य में जल संकट कम करने में अहम भूमिका निभाएगी। योजना को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए इस वर्ष लाभार्थियों का चयन ऑनलाइन बुकिंग और ई-लॉटरी के माध्यम से किया जा रहा है। साथ ही तालाब के साथ ड्रिप या स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली अपनाने को अनिवार्य किया गया है, जिस पर उद्यान विभाग अलग से अनुदान देता है। छोटे और सीमांत किसानों, अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग तथा महिला किसानों को प्राथमिकता दी जा रही है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि खेत तालाब केवल जल संरक्षण तक सीमित नहीं हैं। किसान इनमें मछली पालन, सिंघाड़ा और मखाना जैसी गतिविधियां शुरू कर अतिरिक्त आय भी अर्जित कर सकते हैं। इससे जल संरक्षण के साथ किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में भी मदद मिल रही है। सीडीओ हर्षिका सिंह ने बताया कि योजना का उद्देश्य वर्षा जल संचयन को बढ़ाना है। इसके लिए किसानों का काम सराहनीय है।
मंडल की यह है स्थिति
तालाब तैयार करने का काम मंडल में भी तेजी से हो रहा है। मंडल के जिलों की बात की जाए तो प्रयागराज में सात, फतेहपुर में चार, कौशाम्बी में दो और प्रतापगढ़ में एक तालाब तैयार किया जा चुका है।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंAbhishek Mishra
शॉर्ट बायो: अभिषेक मिश्र पिछले 22 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में प्रयागराज में वर्तमान में ‘हिन्दुस्तान’ प्रयागराज में प्रशासनिक व प्रमुख धार्मिक गतिविधियों की रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
अभिषेक मिश्र भारतीय प्रिंट व डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 22 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में अभिषेक ‘हिन्दुस्तान’ अखबार व ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में प्रशासनिक, धार्मिक व राजनीतिक गतिविधियों की खबरों को देख रहे हैं। 2010 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर
अभिषेक मिश्र ने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2004 में ‘हिन्दुस्तान’ अखबार से की थी। अगस्त 2007 में अमर उजाला कानपुर व आगरा में रहते हुए अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2008 से अगस्त 2010 तक दैनिक जागरण आईनेक्स्ट अखबार में प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा की रिपोर्टिंग की। सितंबर 2010 में एक बार फिर ‘हिन्दुस्तान’ अखबार प्रयागराज में सेवाएं देना शुरू किया। तब से अब तक ‘हिन्दुस्तान’ अखबार से जुड़े हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में परास्नातक करने बाद अभिषेक मिश्र ने राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। इसके बाद से लगातार प्रिंट मीडिया में सक्रिय रहे हैं। शुरूआती दौर में उच्च व तकनीकी शिक्षा के साथ बाद प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षा, मेडिकल बीट की रिपोर्टिंग के साथ ही रेलवे व परिवहन की रिपोर्टिंग का अनुभव रखते हैं। वर्तमान में मुख्य रूप से प्रशासन, आबकारी बीट की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रमुख धार्मिक गतिविधियों की रिपोर्टिंग करते हैं।
रिपोर्टिंग और विजन
पत्रकारिता का लंबा अनुभव रखने वाले अभिषेक का मानना है कि खबरें सच दिखाती हैं। कमजोर वर्ग की समस्या के साथ विकास करने वाली और विकास को बढ़ाने वाली खबरों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके लिए गहन पड़ताल की भी जरूरत होती है।
महाकुंभ की कवरेज
वर्ष 2025 में प्रयागराज में आयोजित सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुम्भ के दौरान व्यवस्थागत खबरों के साथ ही अखाड़ों पर खास रिपोर्ट की। 2013 के महाकुम्भ और 2019 के कुम्भ की रिपोर्टिंग का भी अनुभव है।
विशेषज्ञता
महाकुम्भ, कुम्भ और माघ मेला की रिपोर्टिंग का अनुभव।
प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा बीट की रिपोर्टिंग का अनुभव।
रेलवे, रोडवेज और एयरवेज के साथ की कम्यूनिटी रिपोरिटिंग।
जीवन शैली को बदलने वाली खबरों के साथ, तथ्यात्मक विशेष रूप से विश्लेषण वाली खबरों पर फोकस।