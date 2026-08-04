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किसान और उसके परिवार को दबंग ने की ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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फरीदपुर में साइड देने को लेकर हुए विवाद में एक दबंग ने किसान जसदेव सिंह के परिवार को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की। कार क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन परिवार बाल-बाल बच गया। जसदेव सिंह ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

किसान और उसके परिवार को दबंग ने की ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश

फरीदपुर, संवाददाता। साइड देने को लेकर हुए विवाद में दबंग ने कार सवार किसान और उसके परिवार को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की। इससे कार क्षतिग्रस्त हो गई। पूरा परिवार बाल-बाल बच गया। किसान ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

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किसान का परिचय

 फरीदपुर के जटौआ गांव के जसदेव सिंह खेती-बाड़ी कर अपना परिवार चलाते हैं। उनका फॉर्म जटौआ गांव में है। एक अगस्त को जसदेव सिंह अपनी कार से शाहजहांपुर दवा लेने गए थे। कार में उनका बेटा सुखदीप सिंह एवं पुत्री हुसनदीप कौर बैठी हुई थी। आरोप है कि उनकी कार केसरपुर गांव के पास पहुंची। इसी दौरान सामने से आए ट्रैक्टर चालक विनोद ने उनकी कार के आगे ट्रैक्टर लगा दिया। सड़क पर कार जाने की जगह नहीं थी।

विवाद की शुरुआत

जसदेव सिंह ने ट्रैक्टर को साइड करने के लिए कहा। इस पर विनोद यादव आग बबूला हो गया। उसने कार में बैठी उनकी बेटी हुसन दीप कौर और बेटे सुखदीप सिंह को बेरहमी से पीटा। इसी दौरान विनोद यादव ने तेज रफ्तार ट्रैक्टर चलाकर उनकी कार में टक्कर मार दी। कार सवार तीनों लोग मौके से भाग निकले। उनकी कार क्षतिग्रस्त हो गई। जसदेव सिंह ने थाने में तहरीर दी। पुलिस ने आरोपी विनोद यादव के खिलाफ जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज किया है। इंस्पेक्टर राधेश्याम ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। 

प्रश्न और उत्तर

किसान का नाम क्या है?
किसान का नाम जसदेव सिंह है।
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