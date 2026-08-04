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सावन के पहले सोमवार पर 500 पौधे लगाए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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फरीदाबाद में विक्टोरा लाइफ फाउंडेशन ने सावन के पहले सोमवार को 'सेल्फी विद प्लांटेशन 5.0' अभियान के तहत 500 पौधे लगाए। इस अभियान का उद्देश्य पौधों की देखभाल और संरक्षण को बढ़ावा देना है। यह पौधारोपण दमन बांगा के जन्मदिन पर किया गया, जिसमें लोगों से पर्यावरण संरक्षण की अपील की गई।

सावन के पहले सोमवार पर 500 पौधे लगाए

फरीदाबाद, अभिषेक शर्मा। सावन के प्रथम सोमवार पर विक्टोरा लाइफ फाउंडेशन ने फरीदाबाद में मेगा प्लांटेशन ड्राइव-सेल्फी विद प्लांटेशन 5.0 अभियान के तहत 500 पौधरोपण किया। अभियान का उद्देश्य लोगों को पौधारोपण के साथ-साथ उनकी नियमित देखभाल और संरक्षण के लिए प्रेरित करना रहा।ट्री मैन एसएस बांगा की अगुवाई में चल रहे इस अभियान के तहत विक्टोरा इंडस्ट्रीज की विभिन्न इकाइयों में 449 पौधे लगाए गए। यह पौधारोपण फाउंडेशन की उपाध्यक्ष दमन बांगा के जन्मदिन को प्रकृति के नाम समर्पित करते हुए किया गया। इसके अलावा 51 पौधे महाविद्यालय परिसर में लगाए गए। दमन बांगा ने कहा कि जन्मदिन जैसे विशेष अवसरों को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ना समय की जरूरत है।

उन्होंने लोगों से पौधे लगाने और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी निभाने की अपील की। ट्री मैन एसएस बांगा ने कहा कि केवल पौधे लगाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका संरक्षण और नियमित देखभाल ही सच्ची पर्यावरण सेवा है। उन्होंने लोगों से हर विशेष अवसर पर पौधारोपण करने का आह्वान किया।

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