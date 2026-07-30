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कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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फरीदाबाद पुलिस ने सावन माह की कांवड़ यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया है। कांवड़ियों का आवागमन शुरू हो गया है, जिसमें मुख्य रूप से राजस्थान और उत्तर प्रदेश के श्रद्धालु शामिल हैं। सुरक्षा के लिए लगभग 2000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे और 25 नाकेबंदियों के माध्यम से संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है।

कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई

फरीदाबाद,केशव भारद्वाज। सावन माह की कांवड़ यात्रा को लेकर फरीदाबाद पुलिस पूरी तरह सतर्क हो गई है। बुधवार रात से शहर से होकर कांवड़ियों का आवागमन शुरू हो गया है। फिलहाल कांवड़ियों की संख्या सीमित है। मुख्य रूप से राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश की ओर जाने वाले श्रद्धालु राष्ट्रीय राजमार्ग से पलवल की दिशा में बढ़ रहे हैं। आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने की संभावना को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए करीब दो हजार पुलिस अधिकारी और कर्मचारी विभिन्न स्थानों पर तैनात रहेंगे।

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फिलहाल प्रमुख नाकों पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। जिले में 25 स्थानों पर नाकेबंदी कर वाहनों और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस प्रशासन ने कांवड़ियों की सुरक्षित और सुगम आवाजाही के लिए तीन प्रमुख मार्ग निर्धारित किए हैं। पहला मार्ग कालिंदी कुंज (दिल्ली) से एमसीडी टोल होते हुए आगरा नहर के किनारे, दूसरा बदरपुर बॉर्डर से आउटर बाईपास, जबकि तीसरा मार्ग बदरपुर बॉर्डर से राष्ट्रीय राजमार्ग के रास्ते तय किया गया है। इन सभी मार्गों पर संबंधित थाना पुलिस लगातार गश्त कर रही है और यातायात व्यवस्था की निगरानी की जा रही है।

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