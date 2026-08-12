निजी स्कूलों के प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा

फरीदाबाद,अभिषेक शर्मा। हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल्स कॉन्फ्रेंस (एचपीएससी) के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश चंदर के नेतृत्व में निजी विद्यालयों के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश के निजी विद्यालयों के दैनिक संचालन, प्रशासन एवं प्रभावी प्रबंधन से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल ने माननीय शिक्षा मंत्री को विभिन्न सरकारी निर्देशों, नियमों एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन के दौरान विद्यालयों के सामने आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों से अवगत कराया। प्रतिनिधियों ने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा से जुड़े निर्णयों एवं नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पारदर्शी, व्यावहारिक एवं परामर्श आधारित दृष्टिकोण आवश्यक है, ताकि विद्यालय अपना मुख्य दायित्व, अर्थात विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने पर प्रभावी रूप से ध्यान केंद्रित कर सकें।