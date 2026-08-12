निजी स्कूलों के प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा
फरीदाबाद में हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सुरेश चंदर के नेतृत्व में निजी विद्यालयों के प्रतिनिधियों ने शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा से महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल ने विद्यालयों को पेश आने वाली कठिनाइयों को तर्कसंगत रूप में प्रस्तुत किया और शिक्षा मंत्री ने इन्हें गंभीरता से सुनने का आश्वासन दिया।
फरीदाबाद,अभिषेक शर्मा। हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल्स कॉन्फ्रेंस (एचपीएससी) के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश चंदर के नेतृत्व में निजी विद्यालयों के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश के निजी विद्यालयों के दैनिक संचालन, प्रशासन एवं प्रभावी प्रबंधन से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल ने माननीय शिक्षा मंत्री को विभिन्न सरकारी निर्देशों, नियमों एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन के दौरान विद्यालयों के सामने आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों से अवगत कराया। प्रतिनिधियों ने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा से जुड़े निर्णयों एवं नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पारदर्शी, व्यावहारिक एवं परामर्श आधारित दृष्टिकोण आवश्यक है, ताकि विद्यालय अपना मुख्य दायित्व, अर्थात विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने पर प्रभावी रूप से ध्यान केंद्रित कर सकें।
शिक्षा मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता एवं धैर्यपूर्वक सुना और आश्वासन दिया कि सभी मुद्दों पर उचित विचार किया जाएगा तथा उनके समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। एचपीएससी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश चंदर ने माननीय शिक्षा मंत्री के सकारात्मक एवं सहयोगात्मक रवैये के लिए आभार व्यक्त किया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें