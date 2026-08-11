सामूहिक दुष्कर्म के बाद युवती की हत्या में दो दोषियों को उम्रकैद

फरीदाबाद, अशोक जैन। थाना मुजेसर क्षेत्र में वर्ष 2023 में युवती से सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में मंगलवार को अदालत ने दोनों आरोपितों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम कुमार की अदालत ने करीब तीन साल चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद यह फैसला सुनाया। दोषियों की पहचान प्रहलाद निवासी मथुरा, उत्तर प्रदेश, हाल निवासी मुजेसर और मुकेश निवासी गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, हाल निवासी सेक्टर-7, फरीदाबाद के रूप में हुई। दोनों को पुलिस ने 27 अप्रैल 2023 को गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार, युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद आरोपितों ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी।

वारदात को आत्महत्या का रूप देने और सबूत मिटाने के लिए शव को फंदे पर टांग दिया गया था। पीड़िता के भाई की शिकायत पर मुजेसर थाने में मामला दर्ज किया गया था।मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच क्राइम ब्रांच डीएलएफ को सौंपी गई। टीम ने भौतिक और तकनीकी साक्ष्य जुटाकर दोनों आरोपितों को गिरफ्तार किया और 29 जुलाई 2023 को अदालत में चालान पेश किया। सपुलिस प्रवक्ता के अनुसार, मामले को चिन्हित अपराध की श्रेणी में रखकर हर सुनवाई पर प्रभावी पैरवी की गई। उप जिला न्यायवादी डॉ. रेखा जांगड़ा ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में 25 गवाहों की गवाही कराई गई। गवाहों के बयान और भौतिक-तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपितों को दोषी माना और उम्रकैद की सजा सुनाई।