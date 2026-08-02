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600 प्रतिशत मुनाफे का झांसा देकर बैंक खाता ऑपरेटर गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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फरीदाबाद में एनआईटी थाना पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसने शेयर बाजार में 600 प्रतिशत मुनाफे का लालच देकर 19.75 लाख रुपये की साइबर ठगी की। आरोपी कविराज पाटिल, जो बिहार का निवासी है, ठगी की रकम को विभिन्न बैंक खातों में ट्रांसफर करता था।

600 प्रतिशत मुनाफे का झांसा देकर बैंक खाता ऑपरेटर गिरफ्तार

फरीदाबाद, केशव भारद्वाज। साइबर अपराध एनआईटी थाना पुलिस ने शेयर बाजार में निवेश पर 600 प्रतिशत तक मुनाफा दिलाने का लालच देकर 19.75 लाख रुपये की साइबर ठगी करने वाले गिरोह के एक और सदस्य को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान बिहार के रोहतास जिले निवासी 24 वर्षीय कविराज पाटिल के रूप में हुई है। आरोपी ठगी की रकम को विभिन्न बैंक खातों में ट्रांसफर कराने का काम करता था। पुलिस ने उसे अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। पुलिस ने यह मामला सेक्टर-39 निवासी एक व्यक्ति की शिकायत पर साइबर अपराध थाना एनआईटी ने मामला दर्ज किया था।

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