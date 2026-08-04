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अंगपुर चौक पर चार लेन का पुल बनने की तैयारी तेज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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फरीदाबाद में अंगपुर चौक पर चार लेन का पुल बनाने की दिशा में योजना बनाई गई है। फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण ने डीपीआर तैयार कराने के लिए निविदा जारी की है। पुल बनने से यातायात में सुधार होगा और क्षेत्र में जाम की समस्या कम होगी।

अंगपुर चौक पर चार लेन का पुल बनने की तैयारी तेज

फरीदाबाद, सरसमल। दिल्ली-सूरजकुंड मार्ग के सबसे व्यस्त अंगपुर चौक पर जाम से राहत की उम्मीद अब मजबूत होती दिख रही है। फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (एफएमडीए) ने यहां चार लेन का पुल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कराने के लिए निविदा जारी कर दी है। एजेंसी के चयन के बाद 90 दिनों में रिपोर्ट तैयार होगी, जिससे लंबे समय से प्रतीक्षित परियोजना को जमीन पर उतारने की राह खुल सकेगी। फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण ने अंगपुर चौक पर चार लेन के पुल की योजना को आगे बढ़ाने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए खुली निविदा जारी की गई है। इच्छुक एजेंसियों से 12 अगस्त तक आवेदन मांगे गए हैं। इसके बाद तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन के आधार पर कंपनी का चयन किया जाएगा। चयनित एजेंसी को 90 दिनों के भीतर डीपीआर तैयार करनी होगी। रिपोर्ट में पुल की डिजाइन, लागत, यातायात भार, निर्माण तकनीक और अन्य आवश्यक पहलुओं का विस्तृत अध्ययन शामिल रहेगा। अधिकारियों का कहना है कि डीपीआर मिलने के बाद परियोजना को स्वीकृतियों के अगले चरण में ले जाया जाएगा, ताकि निर्माण कार्य जल्द शुरू कराया जा सके।

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अंगपुर चौक का महत्व

अंगपुर चौक फरीदाबाद और दिल्ली के बीच आवागमन का प्रमुख संपर्क बिंदु है। यहां से रोजाना हजारों वाहन गुजरते हैं, जिससे व्यस्त समय में लंबा जाम लग जाता है। यह चौक दिल्ली-सूरजकुंड मार्ग, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और दिल्ली-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ता है। भारी यातायात दबाव के कारण लोगों को रोजाना समय और ईंधन दोनों की हानि उठानी पड़ती है। प्रस्तावित पुल बनने के बाद मुख्य यातायात बिना रुकावट आगे बढ़ सकेगा और चौराहे पर वाहनों का दबाव कम होगा। इससे दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद के बीच यात्रा अधिक सुगम और तेज होने की उम्मीद है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह परियोजना क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण यातायात जरूरतों में से एक है।

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जाम की समस्या के समाधान के लिए पुल का निर्माण

दिल्ली-सूरजकुंड मार्ग पर वर्षभर लोगों की आवाजाही बनी रहती है। सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले के दौरान इस क्षेत्र में वाहनों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है, जिससे अंगपुर चौक पर सबसे अधिक दबाव दिखाई देता है। मार्ग के आसपास अनेक बैंक्वेट हॉल, फार्म हाउस और कार्यक्रम स्थल स्थित हैं, जहां बड़े आयोजनों के दौरान यातायात प्रभावित होता है। इसके अलावा सिद्धदाता आश्रम समेत कई धार्मिक स्थलों पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। पुल बनने से इन सभी स्थानों तक पहुंचने वाले लोगों को बेहतर सुविधा मिलेगी। जाम कम होने से आपातकालीन सेवाओं और सार्वजनिक परिवहन की आवाजाही भी अधिक सुचारु हो सकेगी।

गांवों और विकास गतिविधियों को होगा लाभ

अंगपुर चौक आसपास के कई गांवों और विकसित हो रहे क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है। अंगपुर, अनखीर और अन्य गांवों के निवासी शिक्षा, रोजगार और व्यापारिक गतिविधियों के लिए इसी रास्ते का उपयोग करते हैं। बेहतर यातायात व्यवस्था से इन क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और विकास गतिविधियों को भी गति मिलेगी। अधिकारियों के अनुसार परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है। डीपीआर तैयार होने के बाद निर्माण से जुड़ी प्रशासनिक और वित्तीय प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी। लोगों को उम्मीद है कि पुल बनने के बाद न केवल जाम की समस्या में बड़ी कमी आएगी, बल्कि फरीदाबाद की यातायात व्यवस्था को भी एक नई दिशा मिलेगी।

आधारित FAQs

अंगपुर चौक पर पुल बनने से क्या फायदें होंगे?
पुल बनने से मुख्य यातायात बिना रुकावट आगे बढ़ सकेगा और चौराहे पर वाहनों का दबाव कम होगा, जिससे यात्रा अधिक सुगम और तेज होगी।
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