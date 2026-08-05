ट्रक से सामान गायब करने वाला इनामी आरोपी गिरफ्तार
फरीदाबाद में अमेजन के ट्रक से 19.10 लाख रुपए के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान की चोरी के मामले में 5000 रुपए का इनामी आरोपी गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को बिहार की जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लाकर पूछताछ की गई। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई स्विफ्ट कार भी बरामद की है।
फरीदाबाद, सरसमल। अमेजन के ट्रक से करीब 19.10 लाख रुपए के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान गायब करने के मामले में 5000 रुपए का इनामी आरोपी गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को बिहार की जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लाया गया। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई स्विफ्ट कार भी बरामद कर ली है। पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक यह मामला वर्ष 2023 का है। सेक्टर-58 स्थित एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के ट्रक में मानेसर से हैदराबाद के लिए मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान भेजा गया था। माल पहुंचने के बाद अमेजन की ओर से सूचना मिली कि करीब 100 मोबाइल फोन सहित 19,10,886 रुपए का सामान कम है।
इसके बाद थाना सेक्टर-58 में मामला दर्ज किया गया।जांच के दौरान अपराध शाखा सेक्टर-56 ने मुख्य आरोपी नईम की भूमिका सामने आने पर उसकी तलाश शुरू की। पता चला कि वह बिहार के अररिया जिले के एक अन्य मामले में जेल में बंद है। पुलिस उसे प्रोडक्शन वारंट पर फरीदाबाद लाई। पूछताछ में उसने बताया कि उसने ट्रक चालक और परिचालक से दोस्ती कर उन्हें लालच दिया। इसके बाद साथी आरोपितों के साथ स्विफ्ट कार में ट्रक का पीछा किया और सुनसान स्थान पर ट्रक से मोबाइल व अन्य सामान निकाल लिया। मामले में अब तक नौ आरोपित गिरफ्तार किए जा चुके हैं।
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