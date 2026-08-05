अभिनेता प्रदीप रावत को दी नम आंखों से अंतिम विदाई
अभिनेता प्रदीप रावत का अंतिम संस्कार बुधवार को गोरेगांव और ओशिवारा श्मशान घाट में किया गया। वह कैंसर से पीड़ित थे और 74 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। प्रदीप ने महाभारत टीवी शो से अपने करियर की शुरुआत की थी और कई भाषाओं की फिल्मों में काम किया। सलमान, आमिर और पवन कल्याण ने उन्हें श्रद्धांजलि दी।
अभिनेता प्रदीप रावत का अंतिम संस्कार बुधवार को यहां गोरेगांव और ओशिवारा श्मशान घाट में हुआ। वह कैंसर से पीड़ित थे। परिवार के सदस्यों और बॉलीवुड फिल्म जगत की कई हस्तियों ने उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी। प्रदीप ने मंगलवार देर शाम आखिरी सांस ली। वह 74 वर्ष के थे। प्रदीप ने अभिनय करियर की शुरुआत बीआर. चोपड़ा के टीवी शो महाभारत से की थी। जिसमें वह अश्वत्थामा की भूमिका में नजर आए थे।
कई भाषाओं में फिल्मों का कार्य
इसके अलावा प्रदीप ने हिंदी, तमिल, कन्नड़, मलयालम, बंगाली और भोजपुरी फिल्मों में काम किया था। वह कई बेहतरीन फिल्मों में नजर आए थे, जिनमें सरफरोश (1999) और आशुतोष गोवारिकर की लगान (2001) शामिल हैं। गजनी फिल्म में विलेन का किरदार निभाकर उन्हें काफी पहचान मिली। उनका करियर तीन दशक से भी ज्यादा लंबा रहा। प्रदीप ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत रंगमंच से की थी।
श्रद्धांजलि
सलमान और आमिर ने दी श्रद्धाजंलि
मशहूर अभिनेता सलमान खान, आमिर खान, पवन कल्याण और फिल्ममेकर प्रभुदेवा ने उन्हें श्रद्धाजंलि दी। 1990 की फिल्म बागी में रावत के साथ काम करने वाले समलान ने लिखा, भाई आपके साथ कई अच्छे पल बिताए। आपकी आत्मा को शांति मिले। आमिर ने कहा कि एक अभिनेता के तौर पर वह बहुत समर्पित और निडर थे। वहीं, पवन कल्याण ने कहा कि रावत का निधन दिल तोड़ने वाला है।
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