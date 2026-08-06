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पूर्वांचल डिस्कॉम के निवर्तमान एमडी को दी विदाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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वाराणसी में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निवर्तमान प्रबंध निदेशक शंभु कुमार को विदाई दी गई। उनका तबादला बरेली के मंडलायुक्त पद पर हुआ है। सभी अधिकारियों ने उनकी सराहना की और धन्यवाद किया। नए MD संदीप कुमार गुरुवार को कार्यभार ग्रहण करने आ रहे हैं।

पूर्वांचल डिस्कॉम के निवर्तमान एमडी को दी विदाई

वाराणसी। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निवर्तमान प्रबंध निदेशक शंभु कुमार को भिखारीपुर हाईडिल कॉलोनी स्थित मुख्यालय में विदाई दी गई। उनका तबादला बरेली के मंडलायुक्त पद पर हुआ है। मुख्यालय और सभी डिविजनों में तैनात वरिष्ठ अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उन्हें बुके एवं स्मृति चिन्ह भेंट किया, उनके कार्यकाल की सराहना की। शंभु कुमार ने सभी का धन्यवाद करते हुए कहा कि टीम वर्क से ही डिस्कॉम ने नई ऊंचाइयां छुई हैं। विदाई के बाद वह बरेली रवाना हो गए। वहीं, नए एमडी संदीप कुमार के देर रात काशी पहुंचने की सूचना थी। वह गुरुवार को कार्यभार ग्रहण करेंगे।

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