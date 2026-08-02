कठिन परिश्रम ही सफलता का मूलमंत्र: डॉ रजनीश
चुनार, हिन्दुस्तान संवाद।स्वतंत्रता संग्राम सेनानी विश्राम सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चुनार में उत्कर्ष-एक नई उड़ान कार्यक्रम के अन्तर्गत ड
चुनार, हिन्दुस्तान संवाद। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी विश्राम सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चुनार में उत्कर्ष-एक नई उड़ान कार्यक्रम के अन्तर्गत डॉ.रजनीश एवं समाजशास्त्र के चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र-छात्राओं की विदाई समारोह शनिवार को हुआ। इस अवसर पर समाजशास्त्र में करियर, अवसर चुनौतियां और भविष्य विषय पर आधारित संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी राजकीय महाविद्यालय भदोही से आए असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र डॉ. सुजीत सिंह रहे। उद्घाटन महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर डॉ.माधवी शुक्ला एवं मुख्य अतिथि डॉ. रजनीश ने संयुक्त रूप से किया। मुख्य वक्ता ने संबोधन में छात्र छात्राओं को अपने जीवन में कठिन परिश्रम कर सफलता की ओर बढ़ाने का संदेश दिया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय की प्राचार्य ने किया।संचालन आकांक्षा सिंह एवं सपना मौर्या ने किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के डॉ चंदन साहू, प्रो.कुसुम लता,डॉ. भास्कर द्विवेदी,डॉ. संकठा प्रसाद सोनकर,डॉ अरविन्द कुमार,डॉ. सत्येंद्र कुमार, डॉ. स्मिता, डॉ. विनोद यादव,डॉ. नलिनी सिंह,डॉ.रमेश चंद्र, डॉ. गुरु प्रसाद, डॉ. दीपक, डॉ. शैलेन्द्र, डॉ.शिखा, डॉ. चंदन द्विवेदी, डॉ. शिव कुमार, डॉ. मंजुला,डॉ. विद्या,डॉ.अमित, धर्म चंद्र आदि उपस्थित रहे।
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