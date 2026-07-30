सेवानिवृत होने पर गृहरक्षक को दी गयी विदाई
बिहार गृह रक्षा वाहिनी के सिपाही बबन प्रसाद सिंह की विदाई समारोह गुरुवार को शाम्हो अंचल में आयोजित हुआ। समारोह में उन्हें अंगवस्त्र से सम्मानित किया गया। सेवानिवृत सिपाही ने अपने कार्यकाल में निष्ठा से कार्य करने की बात कही। समारोह में कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे।
बेगूसराय। बिहार गृह रक्षा वाहिनी जिला कार्यालय बेगूसराय के सिपाही बबन प्रसाद सिंह की विदाई गुरुवार को शाम्हो अंचल में समारोहपूर्वक दी गई। वे शाम्हो अंचल कार्यालय में पद स्थापित थे। विदाई सह सम्मान समारोह में उपस्थित कर्मियों ने उन्हें अंगवस्त्र से सम्मानित किया। विदाई देते हुए कर्मियों ने सिपाही बबन प्रसाद सिंह के कार्यकाल की सराहना की। वहीं सेवानिवृत होने वाले सिपाही ने कहा कि अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने पद की गरिमा का ख्याल रखते हुए पूरी तरह से निष्ठा भाव से काम किया। विदाई समारोह में बीडीओ अशोक कुमार, अंचल अधिकारी रजनीश कुमार शाम्हो थाना प्रभारी सत्यव्रत सिंह, गृहरक्षक पुरूषोत्तम मिश्र सहित अंचल व प्रखंड के सभी कर्मी उपस्थित थे।
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