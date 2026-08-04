सेवानिवृत्त वन दारोगा को दी गई विदाई
फोटो : 19- रिटायर्ड वन दारोगा को साथियों ने दी विदाई।को साथियों ने दी विदाई। बेलराया। दुधवा टाइगर रिजर्व की बेलरायां रेंज में तैनात वन दारोगा जगदीश प्
दुधवा टाइगर रिजर्व की बेलरायां रेंज में तैनात वन दारोगा जगदीश प्रसाद राना को बेलरायां रेंज कार्यालय में साथियों ने विदाई दी। वन अधिकारी राकेश तिवारी ने जगदीश प्रसाद के कार्यकाल और उनके कामों के बारे में बताते हुए उनकी तारीफ की। जगदीश राना को दुधवा टाइगर रिजर्व के सम्मान मीरा बलराम पुरस्कार दिया जा चुका है। सभी साथियों ने उनको विदाई देते हुए सुखी भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वीरेंद्र कुमार सहित शरीफ अहमद, विजय कुमार, अनिल कुमार, शैलेंद्र साहनी, शैलेश कुमार, मो. उमर और दिनेश आदि मौजूद थे।
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