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समाज के प्रति योगदान भी सफलता का पैमाना : कुलपति

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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रांची के डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में कुलपति के साथ विदाई संवाद कार्यक्रम हुआ। पहली बार पासिंग आउट बैच ने अवसर का आनंद लिया। कुलपति ने विद्यार्थियों को समाज के प्रति योगदान के महत्व और ईमानदारी, अनुशासन की प्रेरणा दी। पूर्व छात्रों को जुड़ने का आग्रह किया गया।

समाज के प्रति योगदान भी सफलता का पैमाना : कुलपति

रांची, विशेष संवाददाता। डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य विभाग में शुक्रवार को कुलपति के साथ विदाई संवाद कार्यक्रम हुआ। यह विभाग के एमए विद्यार्थियों का पहला पासिंग आउट बैच था। मुख्य अतिथि कुलपति प्रो राजीव मनोहर ने कहा कि विश्वविद्यालय सिर्फ डिग्री प्रदान करने का संस्थान नहीं, बल्कि व्यक्तित्व निर्माण का केंद्र है। उन्होंने विद्यार्थियों से ईमानदारी, अनुशासन व आजीवन सीखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि सफलता का वास्तविक पैमाना सिर्फ रोजगार प्राप्त करना नहीं, बल्कि समाज के प्रति सार्थक योगदान देना भी है। रजिस्ट्रार डॉ धनंजय वासुदेव द्विवेदी ने विद्यार्थियों से विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र के रूप में संस्थान से जुड़े रहने और अपने अनुभवों से आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करने का आग्रह किया।

वित्त पदाधिकारी डॉ अनिता मेहता ने कहा कि शिक्षा जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है और इसका सर्वोत्तम उपयोग समाज के हित में किया जाना चाहिए। विभाग के समन्वयक डॉ विनय भरत ने कहा कि ईएलएल विभाग के पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों में भाषा, साहित्य, संवाद कौशल, नेतृत्व क्षमता और मानवीय मूल्यों का विकास करने वाला एक जीवंत शैक्षणिक परिवार है। उन्होंने विभाग के प्रथम स्नातकोत्तर बैच की उपलब्धियों पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए विश्वास जताया कि विद्यार्थी देश-विदेश में उत्कृष्ट कार्य कर विभाग और विश्वविद्यालय का नाम रोशन करेंगे। कार्यक्रम में डॉ करिश्मा पारिजात, डॉ रश्मि कुमारी, डॉ सुप्रिया आनंद सहित अन्य शिक्षकगण उपस्थित थे।

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