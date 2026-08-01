समाज के प्रति योगदान भी सफलता का पैमाना : कुलपति

रांची, विशेष संवाददाता। डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य विभाग में शुक्रवार को कुलपति के साथ विदाई संवाद कार्यक्रम हुआ। यह विभाग के एमए विद्यार्थियों का पहला पासिंग आउट बैच था। मुख्य अतिथि कुलपति प्रो राजीव मनोहर ने कहा कि विश्वविद्यालय सिर्फ डिग्री प्रदान करने का संस्थान नहीं, बल्कि व्यक्तित्व निर्माण का केंद्र है। उन्होंने विद्यार्थियों से ईमानदारी, अनुशासन व आजीवन सीखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि सफलता का वास्तविक पैमाना सिर्फ रोजगार प्राप्त करना नहीं, बल्कि समाज के प्रति सार्थक योगदान देना भी है। रजिस्ट्रार डॉ धनंजय वासुदेव द्विवेदी ने विद्यार्थियों से विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र के रूप में संस्थान से जुड़े रहने और अपने अनुभवों से आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करने का आग्रह किया।