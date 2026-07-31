महिला कांस्टेबल को भावभीनी विदाई दी
अल्मोड़ा में महिला कांस्टेबल मुन्नी पंत को पुलिस लाइन में विदाई दी गई। इस समारोह में उन्हें 23 साल 24 दिन की सेवा के बाद एच्छिक सेवानिवृत्ति पर फूलमाला, शॉल, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया। एसएसपी चंद्रशेखर आर घोड़के तथा अन्य अधिकारियों ने उनकी सेवा की सराहना की।
अल्मोड़ा। पुलिस लाइन में एसएसपी चंद्रशेखर आर घोड़के की मौजूदगी में विदाई समारोह हुआ। समारोह में महिला कांस्टेबल मुन्नी पंत को एच्छिक सेवानिवृत्ति पर विदाई दी। इस दौरान उन्हें फूलमाला के साथ शॉल ओढ़ाकर, प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया। बताया गया कि उन्होंने नैनीताल और अल्मोड़ा में 23 साल 24 दिन सेवा दी। यहां सीओ राजीव कुमार टम्टा, निरीक्षक दूरसंचार उमाशंकर पाण्डे आदि थे।
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