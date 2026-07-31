सेवानिवृत्ति पर स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सहायक को दी गई भावभीनी विदाई
साहिबगंज में संयुक्त स्वास्थ्य भवन सभागार में प्रभारी प्रधान सहायक अश्वनी कुमार सिन्हा के सेवानिवृत्ति का समारोह मनाया गया। सीएस डॉ. रामदेव पासवान और अन्य डॉक्टरों ने उनके कार्यों की सराहना की। अश्वनी कुमार ने 1991 से सदर अस्पताल में सेवा दी और 35 वर्षों तक अपनी मेहनत से सबका दिल जीता।
साहिबगंज। संयुक्त स्वास्थ्य भवन सभागार में शुक्रवार को प्रभारी प्रधान सहायक अश्वनी कुमार सिन्हा के सेवानिवृत पर विदाई समारोह हुआ। मौके पर मुख्यरूप से सीएस डॉ. रामदेव पासवान व डीटीओ डॉ. किरण माला, डॉ. रंजन कुमार, डॉ. गुफरान आलम, डॉ. पंकज कुमार, डॉ. समशुल हक, डॉ. आशुतोष, डॉ. महमूद आलम उपस्थित थे। वे 1991 में सदर अस्पताल में लिपिक के पद पर योगदान दिए थे। करीब 35 सालों तक सेवा देने के बाद शुक्रवार को सेवानिवृत हो गए। मौके पर सीएस ने कहा कि प्रभारी प्रधान सहायक के रूप में अश्वनी कुमार काफी कर्मठ व मेहनती रहे। किसी काम को कभी छोटा या कम नहीं समझे।
मौके पर सहायक दिलिप सिंह, डीपीएम रविशंकर, डीडीएम अमित कच्छप, चन्द्र भूषण कुमार, नीरज कुमार, अमित कुमार, गोपाल तिवारी समेत अन्य थे।फोटो नंबर 12:-प्रधान सहायक को विदाई देते सीएस।
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