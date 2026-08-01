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बीएसएल के 66 कर्मियों को भावभीनी विदाई, उज्ज्वल भविष्य की कामना

By Hindustan | Bureau
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बीएसएल के 66 कर्मियों को भावभीनी विदाई, उज्ज्वल भविष्य की कामना

बोकारो, प्रतिनिधि। बोकारो इस्पात संयंत्र (बीएसएल) में 31 जुलाई 2026 को सेवानिवृत्त हो रहे 66 कर्मियों के सम्मान में विदाई समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य महाप्रबंधक (तकनीकी सेल) एवं कार्यकारी अधिशासी निदेशक (संकार्य) उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक (सामग्री सेल), मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन) सहित विभिन्न विभागों के वरीय अधिकारी एवं सेवानिवृत्त कर्मियों के परिजन मौजूद थे। मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन) ने सभी कर्मियों को उनकी निष्ठापूर्ण सेवाओं के लिए बधाई देते हुए सुखद एवं समृद्ध भविष्य की शुभकामनाएं दीं। जुलाई 2026 में बीएसएल से 12 अधिशासी एवं 54 अनधिशासी कर्मी सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

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समारोह में प्रत्येक सेवानिवृत्त कर्मी के सेवा विवरण का प्रस्तुतीकरण भी किया गया। इधर, मुख्य महाप्रबंधक (यातायात/कच्चा माल) मनोज कुमार ह्यांकी के सम्मान में अलग से विदाई समारोह आयोजित किया गया। निदेशक प्रभारी, अधिशासी निदेशक तथा विभागाध्यक्षों ने उनके उल्लेखनीय योगदान की सराहना करते हुए भावी जीवन के लिए शुभकामनाएं दीं।

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