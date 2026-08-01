सहरसा: छात्र छात्राएं अपने जीवन की नई चुनौतियों का करें सामना

सहरसा से ज्ञानमूर्ति की रिपोर्ट राजेन्द्र मिश्र महाविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग में स्नातकोत्तर के वर्ष 2024-26 के छात्र-छात्राओं हेतु सत्र समापन पर फेयरवेल आयोजित किया गया। उदघाटन करते प्राचार्य प्रो. डा. गुलरेज रौशन रहमान नेकहा कि विभाग के सभी छात्र-छात्राओं ने अपने पूरे सत्र में अनुशासन और शिक्षा-अधिगम के लिए एक स्वच्छ माहौल बनाये रखा। सभी छात्रों ने अध्ययन-अध्यापन के साथ साथ सह-शैक्षिक क्रियाकलापों में महाविद्यालय का नाम रौशन किया है और अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर भी अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया है। छात्र अपने जीवन के नये अध्याय में नई चुनौतियों का सामना करें और अपना भविष्य उज्ज्वल करें।विभागाध्यक्ष डा. कविता कुमारी ने कहा कि पूरे सत्र में हमने आपको अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार, और उच्च मानवीय मूल्य देने का प्रयास किया है जो जीवन के हर मोड़ पर आपका मार्गदर्शन करेंगे।