सहरसा: छात्र छात्राएं अपने जीवन की नई चुनौतियों का करें सामना
राजेन्द्र मिश्र महाविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग में स्नातकोत्तर वर्ष 2024-26 के छात्रों के लिए फेयरवेल समारोह आयोजित किया गया। प्राचार्य ने छात्रों के अनुशासन और शैक्षणिक प्रदर्शन की सराहना की। विभागाध्यक्ष ने छात्रों को उच्च मानवीय मूल्यों और शिक्षा का महत्व बताया, जबकि छात्रों ने अपने अनुभव साझा किए।
सहरसा से ज्ञानमूर्ति की रिपोर्ट राजेन्द्र मिश्र महाविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग में स्नातकोत्तर के वर्ष 2024-26 के छात्र-छात्राओं हेतु सत्र समापन पर फेयरवेल आयोजित किया गया। उदघाटन करते प्राचार्य प्रो. डा. गुलरेज रौशन रहमान नेकहा कि विभाग के सभी छात्र-छात्राओं ने अपने पूरे सत्र में अनुशासन और शिक्षा-अधिगम के लिए एक स्वच्छ माहौल बनाये रखा। सभी छात्रों ने अध्ययन-अध्यापन के साथ साथ सह-शैक्षिक क्रियाकलापों में महाविद्यालय का नाम रौशन किया है और अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर भी अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया है। छात्र अपने जीवन के नये अध्याय में नई चुनौतियों का सामना करें और अपना भविष्य उज्ज्वल करें।विभागाध्यक्ष डा. कविता कुमारी ने कहा कि पूरे सत्र में हमने आपको अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार, और उच्च मानवीय मूल्य देने का प्रयास किया है जो जीवन के हर मोड़ पर आपका मार्गदर्शन करेंगे।
डा. आरती रानी ने कहा कि हमें विश्वास है कि आपलोग जीवन में नयी उपलब्धियां और बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे, फिर इसकी जानकारी महाविद्यालय के साथ साझा करने आयेंगे तो आपकी सफलता पर हमलोग इस विभाग की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु गौरवान्वित महसूस करें। डा. अक्षय कुमार चौधरी ने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों की जटिलता को समझने के साथ साथ समाजिक जीवन की समस्याओं के संबंध में व्यावहारिक ज्ञान भी देता है। डा. डेजी ने अपने कई यादों को साझा किया। इसअवसर पर स्नातकोत्तर की छात्र-छात्राओं में कस्तूरी कुमारी, आरती कुमारी, सोनाली, पल्लवी, खुशी, नैना, कीर्ति कुमारी, बिट्टू कुमार, शारदा कुमार सिंह आदि ने भी अपने भावपूर्ण संबोधन प्रस्तुत किये।
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