Cyclone Fani Alert: कोलकाता हवाईअड्डे पर विमानों का आना-जाना 17 घंटे के लिए बंद

ओडिशा तट पर पहुंचे चक्रवाती तूफान 'फोनी के मद्देनजर कोलकाता हवाईअड्डे से शुक्रवार अपराह्न तीन बजे से शनिवार सुबह तक विमानों का आवागमन बंद रहेगा। भारतीय विमानन नियामक डीजीसीए ने बृहस्पतिवार को बताया था कि कोलकाता हवाईअड्डे से शुक्रवार रात साढ़े नौ बजे से शनिवार शाम छह बजे तक विमानों का आवागमन बंद रहेगा।

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने 'पीटीआई भाषा को बताया कि चक्रवात फोनी के तट पर पहुंचने के मद्देनजर हवाईअड्डे पर विमान परिचालन बंद होने संबंधी समय में बदलाव किया गया है। नागर विमानन महानिदेशालय ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, ''कोलकाता हवाईअड्डे के लिए एएआई द्वारा दिया संशोधित समय है: 3.5.2019 को अपराह्न तीन बजे से 4.5.2019 को सुबह आठ बजे तक।"

नागर विमानन मंत्री सुरेश प्रभु ने शुक्रवार को ट्वीट किया कि सभी विमानन कंपनियों को चक्रवात फोनी से प्रभावित यात्रियों की चिंताओं के समाधान के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया, ''हम चक्रवाती तूफान फोनी के कारण फंसे लोगों की मदद करने के लिए तैयार हैं। प्रभावित यात्रियों की सहायता के लिए नियंत्रण कक्ष, हेल्पलाइन सेवाएं चालू हैं। सभी विमानन कंपनियों को चक्रवात फोनी से प्रभावित यात्रियों की चिंताओं के समाधान के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए।"

We r ready to offer help needed for the stranded due to #CyclonicStormFANI .Controll room,helplines are manned all times to assist affected passengers #FaniHelp .All Airlines must immediately respond to the concerns of passengers and https://t.co/5G2MsFLuyV @airsewa_MoCA also