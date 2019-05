Fani cyclone : जानिए क्या है फेनी नाम का मतलब, 10 point में जानें कैसे दिया जाता है तूफानों को नाम

ओडिशा और दक्षिण पूर्व के तटवर्ती और पूर्वी क्षेत्रों में तबाही मचा रहे फेनी तूफान को देखते हुए सरकान ने जान और माल की सुरक्षा के लिए कई इंतजाम किए हैं। आज सुबह ओडिशा के पुरी तट पर पहुंचे इस तूफान के नाम को लेकर लोगों में कई तरह की जिज्ञासाएं हैं। आइए इन 10 Point में जानते हैं इसके नाम का मतलब और कैसे तय होता है तूफानों का नाम

1. फेनी तूफान का मतलब है सांप और इसे यह नाम बांग्लादेश से मिला है। इसका स्थानीय उच्चारण फोनी बताया जा रहा है।

2. World Meteorological Organisation (WMO) का एक सिस्टम है जिसके तहत देशों का एक समूह नामों की एक लिस्ट तैयार करता है। इसी में से साइक्लोन या समय-समय पर उठने वाले चक्रवाती तूफान का नाम तय होता है।

3. इसके तहत उत्तरी हिंद महासागर में आने वाले Tropical cyclone का नाम भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान और थाइलैंड अपने नामों की सूची स्थानीय चक्रवाती तूफान कमेटी को भेजते हैं।

4. अभी 8 देशों ने भविष्य में बनने वाले तूफानों के लिए 8 नामों की सूची दी है। इन आठ देशों में अगर चक्रवात आता है तो भेजे गए नामों में बारी-बारी एक नाम चुना जाता है।

5. भारत में 10 साल तक एक नाम दोबारा इस्‍तेमाल नहीं किया जाता। साथ ही ज्‍यादा तबाही मचाने वाले चक्रवातों के नाम को निरस्‍त कर दिया जाता है।

6. भारत ने इस सूची के लिए अग्नि आकाश, बिजली, जल, लेहर, मेघ, सागर और वायु नाम का सुझाव दिया है। वहीं, पाकिस्तान ने 'निलोफर', 'बुलबुल' और 'तितली' जैसे नाम दिए।

#CycloneFani is now the equivalent of a strong category 4 hurricane (winds 200 – 210 km/h gusts 230 km/h). as it nears the Indian state of Odisha as one of the most intense storms in 20 years. #Himawari8 satelite images via @SSECRealEarth at https://t.co/YZBiiruraU pic.twitter.com/i9j4ytKhOT