Fani Cyclone: ओडिशा में भीषण चक्रवात के बीच जन्मी बच्ची का नाम रखा गया 'Baby Fani'

फेनी चक्रवात आने के बाद शुक्रवार को ओडिशा के एक रेलवे अस्पताल में पैदा हुई एक बच्ची का नाम डॉक्टरों ने बेबी फेनी रखा। अधिकारियों ने बताया कि बच्ची का जन्म सुबह 11 बजकर तीन मिनट पर मंचेश्वर के एक रेलवे अस्पताल में हुआ। यह स्थान ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से सिर्फ पांच किलोमीटर दूर है।

उन्होंने बताया कि फेनी चक्रवात बाहर अपना कहर मचा रहा था लेकिन डॉक्टरों ने शांति बनाए रखते हुए बच्ची को सुरक्षित इस दुनिया में लाने में मदद की। भुवनेश्वर मुख्यालय के पूर्वी तट रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि यह बच्ची 32 वर्षीय एक रेलवे कर्मचारी की है। वह मंचेश्वर स्थित कोच रिपेयर वर्कशॉप में सहायक के तौर पर कार्यरत है। उन्होने बताया कि बच्ची और मां दोनों सुरक्षित हैं।

