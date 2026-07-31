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संत इग्नासियुस लोयोला दिवस पर फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता आयोजित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लातेहार
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महुआडांड़ में संत जेवियर उच्च विद्यालय में संत इग्नासियुस लोयोला दिवस के अवसर पर फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 72 विद्यार्थियों ने विभिन्न ऐतिहासिक और प्रेरणादायी पात्रों की वेशभूषा में भाग लिया। प्रतिस्पर्धा का मूल्यांकन तीन निर्णायकों ने किया, जिन्होंने इसे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया।

संत इग्नासियुस लोयोला दिवस पर फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता आयोजित

महुआडांड़, प्रतिनिधि। संत इग्नासियुस लोयोला दिवस के अवसर पर संत जेवियर उच्च विद्यालय, गोठगांव में गुरूवार को फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन उत्साहपूर्वक किया गया। प्रतियोगिता में विद्यालय के 72 विद्यार्थियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और विभिन्न ऐतिहासिक, सामाजिक एवं प्रेरणादायी पात्रों की आकर्षक वेशभूषा धारण कर अपनी रचनात्मकता, अभिनय क्षमता और कलात्मक प्रतिभा का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों के आत्मविश्वास और प्रस्तुति की सभी ने सराहना की। प्रतियोगिता का मूल्यांकन फादर समीर तिग्गा, सर रूहामा एवं सिस्टर यूजिनियस ने किया। निर्णायकों ने प्रतिभागियों के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए ऐसे आयोजनों को बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया।

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विद्यालय की प्रधानाध्यापिका सिस्टर ख्रीस्टीना खलखो, फादर बलवीर तथा सभी शिक्षकों के सहयोग से कार्यक्रम का सफल आयोजन हुआ। विद्यालय परिवार ने सभी प्रतिभागियों को बधाई देते हुए भविष्य में भी उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए इस प्रकार की गतिविधियां आयोजित करने का संकल्प व्यक्त किया।

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