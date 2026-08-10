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सावन में पूजा अर्चना के लिए हरदिया शिव मंदिर में उमड़ रही है भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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हरदिया शिव मंदिर में सावन के महीने में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। यह मंदिर 1684 ई में बेतिया राजघराने द्वारा निर्मित किया गया था। मंदिर के शिव लिंग पर अपने आप जल टपकता है, जो लोगों को आकर्षित करता है। कई भक्त मन्नतें मांगने आते हैं, जो पूरी होती हैं।

सावन में पूजा अर्चना के लिए हरदिया शिव मंदिर में उमड़ रही है भीड़

हरदिया शिवालय का फैला है दूर दूर तक ख्याति सावन में पूजा अर्चना के लिए हरदिया शिव मंदिर में उमड़ रही है भीड़ चार सौ वर्ष पहले बेतिया राज ने निर्माण कराया था मंदिर को शिव मंदिर में शिव लिंग कर हमेशा टपकता रहता है जल फोटो__ हरदिया शिवालय बड़हरिया। प्रखंड़ मुख्यालय से करबाला बाजार से उतरी और पश्चिमी छोर पर स्थित हरदिया शिवालय मंदिर है जहां सावन महीना में भक्तों की भीड़ का एक अलग नजारा दिखता है। क्षेत्र के एक आकर्षक के केंद्र बनने के साथ साथ इस मंदिर की ख्याति काफी दूर दूर तक फैला हुआ है।

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मूर्ति और उनके महत्व

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

हरदिया शिवालय कब निर्मित हुआ था?
हरदिया शिवालय का निर्माण 1684 ई में बेतिया राजघराने द्वारा कराया गया था।
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