सावन में पूजा अर्चना के लिए हरदिया शिव मंदिर में उमड़ रही है भीड़
हरदिया शिव मंदिर में सावन के महीने में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। यह मंदिर 1684 ई में बेतिया राजघराने द्वारा निर्मित किया गया था। मंदिर के शिव लिंग पर अपने आप जल टपकता है, जो लोगों को आकर्षित करता है। कई भक्त मन्नतें मांगने आते हैं, जो पूरी होती हैं।
हरदिया शिवालय का फैला है दूर दूर तक ख्याति सावन में पूजा अर्चना के लिए हरदिया शिव मंदिर में उमड़ रही है भीड़ चार सौ वर्ष पहले बेतिया राज ने निर्माण कराया था मंदिर को शिव मंदिर में शिव लिंग कर हमेशा टपकता रहता है जल फोटो__ हरदिया शिवालय बड़हरिया। प्रखंड़ मुख्यालय से करबाला बाजार से उतरी और पश्चिमी छोर पर स्थित हरदिया शिवालय मंदिर है जहां सावन महीना में भक्तों की भीड़ का एक अलग नजारा दिखता है। क्षेत्र के एक आकर्षक के केंद्र बनने के साथ साथ इस मंदिर की ख्याति काफी दूर दूर तक फैला हुआ है।
मूर्ति और उनके महत्व
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें