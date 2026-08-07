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घर-घर सर्वे कर पात्र परिवारों को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ेंगे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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बलरामपुर में परिवार संतृप्तीकरण अभियान शुरू किया गया है, जो 20 अगस्त तक चलेगा। इसमें नोडल अधिकारियों द्वारा घर-घर सर्वे कर पात्र परिवारों की पहचान की जाएगी। पात्र परिवारों को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर अभियान के उद्देश्य को पूरा किया जाएगा। अधिकारियों को नियमित निगरानी और सहयोग की जिम्मेदारी दी गई है।

घर-घर सर्वे कर पात्र परिवारों को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ेंगे

परिवार संतृप्तीकरण अभियान के लिए ग्राम स्तर पर तैनात किए गए नोडल अधिकारी, 20 अगस्त तक चलेगा अभियान बलरामपुर, संवाददाता। ग्रामीण आजीविका मिशन से संचालित परिवार संतृप्तीकरण अभियान को गति देने के लिए ग्राम स्तर पर नोडल अधिकारियों की तैनाती की गई है। पांच से 20 अगस्त तक चलने वाले अभियान में घर-घर सर्वे कर पात्र परिवारों की पहचान की जाएगी। इसके बाद पात्र परिवारों को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर अभियान का शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने का प्रयास होगा।खंड विकास अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत सचिव को नोडल अधिकारी बनाया गया है। ग्राम रोजगार सेवक, पंचायत सहायक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा बहुएं घर-घर पहुंचकर सर्वे करेंगी।

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सर्वे के दौरान पात्र परिवारों का चिन्हांकन कर उन्हें स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अभियान के प्रभावी संचालन के लिए सहायक विकास अधिकारी तकनीकी को ब्लॉक का नोडल अधिकारी नामित किया गया है। संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को अभियान की नियमित निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। मनरेगा, ग्राम विकास, पंचायती राज, बाल विकास, स्वास्थ्य विभाग और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े कर्मचारियों को आपसी समन्वय से काम करना होगा। प्रतिदिन अभियान की प्रगति का डेटा संकलित कर निर्धारित पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। पात्र परिवारों से संबंधित जरूरी दस्तावेज भी जुटाए जाएंगे, ताकि उन्हें योजनाओं और स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने की प्रक्रिया में किसी तरह की दिक्कत न हो।

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