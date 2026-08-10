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सक्रिय हो जाती पुलिस तो नहीं होती वीरपाल की हत्या

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मैनपुरी
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कुरावली। थाना क्षेत्र के ग्राम जुन्हैसा में हुए वीरपाल राजपूत हत्याकांड को लेकर परिवार के लोग कुरावली पुलिस की कार्यशैली को लेकर बेहद गुस्से में हैं।

सक्रिय हो जाती पुलिस तो नहीं होती वीरपाल की हत्या

थाना क्षेत्र के ग्राम जुन्हैसा में हुए वीरपाल राजपूत हत्याकांड को लेकर परिवार के लोग कुरावली पुलिस की कार्यशैली को लेकर बेहद गुस्से में हैं। पोस्टमार्टम हाउस पर परिवार के लोगों ने कहा कि कुरावली पुलिस समय रहते कार्रवाई करती तो वीरपाल की हत्या नहीं होती। आरोप लगाया कि एक अगस्त को ही पुलिस से शिकायत की गई थी कि वीरपाल की जान को खतरा है। लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पोस्टमार्टम हाउस पर मृतक वीरपाल के पुत्र अश्वनी ने बताया कि ग्रामवासी पवन शाक्य से उसके पिता का डेढ़ बिस्वा जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है।

इस विवाद में पवन ने उसके पिता को मारने की धमकी भी दी थी। जिसकी शिकायत 1 अगस्त को कुरावली पुलिस से की गई। लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जिसके चलते उसके पिता की हत्या हो गई। उधर घटना के बाद सोमवार को पुलिस ने दोपहर बाद शव का पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया गया।

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