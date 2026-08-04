पीड़ित परिवार को पांच लाख मिलेगा मुआवजा
ठाकुरद्वारा में तेंदुआ के हमले में मृत महिला के परिवार को पांच लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुआवजे के लिए आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी की ओर से रिपोर्ट भी भेज दी गई है।
ठाकुरद्वारा में एक दिन पूर्व तेंदुए के हमले में मौत का शिकार बनी महिला के परिजनों को पांच लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। मुआवजे के लिए आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की मुख्य कार्यपालक अधिकारी की ओर से रिपोर्ट भेज दी गई है।
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