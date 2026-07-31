सागर गुप्ता के परिजनों से मिले कांग्रेसी
कानपुर में यूक्रेन में हुए ड्रोन हमले में मारे गए मर्चेंट नेवी अफसर सागर गुप्ता के परिजनों से कांग्रेसी नेताओं ने मुलाकात की। परिवार ने सागर के शव को भारत लाने और सरकारी सम्मान से अंतिम संस्कार की मांग की। कांग्रेस अध्यक्ष पवन गुप्ता ने शोक व्यक्त किया।
कानपुर। यूक्रेन में हुए ड्रोन हमले में मारे गए मर्चेंट नेवी अफसर सागर गुप्ता के परिजनों से कांग्रेसी मिले। शास्त्री नगर स्थित आवास पर अध्यक्ष पवन गुप्ता ने गहरी शोक संवेदनाएं व्यक्त कीं। सागर की पत्नी शालू गुप्ता, भाई मनीष गुप्ता की प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से फोन पर बात कराई। परिजनों ने सागर गुप्ता के पार्थिव शरीर को अविलंब भारत लाने की मांग की। सागर की अंत्येष्टि राजकीय सम्मान से हो, केंद्र और प्रदेश सरकार भी मुआवजा दे। भूपेंद्र भदौरिया, राकेश साहू, विनोद अवस्थी आदि मौजूद रहे।
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