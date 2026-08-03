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परिवार को बंधक बनाकर मारपीट करने का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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पलवल के हथीन थाना क्षेत्र में एक परिवार के सदस्यों को बंधक बनाने और मारपीट का मामला एक शिकायत के बाद सामने आया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि उसके बेटे और पोते को शादी के बाद बंधक बना लिया गया था। पुलिस ने छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

परिवार को बंधक बनाकर मारपीट करने का आरोप

पलवल, अजित कुमार। हथीन थाना अंतर्गत एक परिवार के सदस्यों को बंधक बनाने, मारपीट और धमकी देने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने छह लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इब्राहिम ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि उसके बेटे जुनैद की शादी आबिदा से हुई थी। शादी के बाद 22 नवंबर को उसका दोनों बेटे , दामाद और सात वर्षीय पोता बहू को उसके गांव छोड़ने गए थे, जहां उन्हें बंधक बना लिया गया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि पंचायत के हस्तक्षेप के बाद उसके नाबालिग पोते को छोड़ा गया, जबकि अन्य परिजनों को नहीं छोड़ा गया।

उसने मारपीट, सामान और कार छीनने के आरोप भी लगाए हैं।

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