दादा का सपना पूरा करने के लिए हरिद्वार से कांवड़ ला रही परिवार की तीन पीढ़ियां

बड़ौत। सावन के पवित्र महीने में जहां लाखों शिवभक्त आस्था के साथ कांवड़ यात्रा कर रहे हैं, वहीं हरियाणा के एक परिवार की यह यात्रा श्रद्धा के साथ-साथ भावनाओं से भी जुड़ी हुई है। यह केवल गंगाजल लाने की यात्रा नहीं, बल्कि करीब 50 वर्ष पुराने एक अधूरे सपने और एक बुजुर्ग की अंतिम इच्छा को पूरा करने का संकल्प है। दरअसल, हरियाणा के धनिरवास जिला झज्जर के रहने वाले परिवार के स्वर्गीय मुखिया छतर सिंह ने लगभग 50 वर्ष पहले हरिद्वार से एक कांवड़ लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया था। उनकी इच्छा थी कि भविष्य में कांवड़ का जोड़ा भी पूरा किया जाए, लेकिन परिस्थितियों के चलते यह संभव नहीं हो सका। समय बीतता गया और वह इच्छा अधूरी ही रह गई।जीवन के अंतिम समय उन्होंने अपने परिवार से एक ही बात कही थी-"मेरी कांवड़ का जोड़ा जरूर पूरा करना।" यही शब्द परिवार के लिए एक संकल्प बन गए। वर्षों तक इस इच्छा को परिवार ने अपने दिल में संजोए रखा और अब सावन में उसे पूरा करने का समय आ गया। आज परिवार की तीन पीढ़ियां; दादा के पौत्र सुखबीर, हेमंत जाखड़, विक्की, पौत्रवधु ज्योति, पुत्रवधु मुनेश देवी के अलावा 6 साल की गमाक्षी, दो साल का बहुवे जाखड़ और 3 साल की यशवी भी हरिद्वार से दो कांवड़ लेकर अपने गांव लौट रहे हैं। परिवार का कहना है कि यह यात्रा केवल भगवान शिव के प्रति उनकी आस्था नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान और उनके अधूरे सपने को पूरा करने का प्रयास भी है। रास्ते में जहां भी श्रद्धालुओं को इस परिवार की कहानी पता चल रही है, लोग भावुक हो रहे हैं। कई कांवड़िए इस परिवार के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं और उनकी इस अनूठी श्रद्धा को प्रणाम कर रहे हैं। परिवार का मानना है कि पूर्वजों की इच्छाओं का सम्मान करना ही सच्ची श्रद्धांजलि है और यही संस्कार आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने चाहिए। इतना ही नहीं कावड़ ला रहे परिवार के सदस्य उत्तर प्रदेश में सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं खानपान समेत अन्य जरूरी बातों को दी जा रही सुविधाओं को लेकर काफी गदगद है और इसके लिए भी योगी सरकार की तारीफ करते नहीं थकते。