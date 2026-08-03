बहू समेत आठ पर मारपीट व तोड़फोड़ का मुकदमा
प्रयागराज में अकबरी बेगम ने पुलिस को बताया कि उनके बेटे इमरान की शादी अनीस फातिमा से हुई थी। पारिवारिक विवाद के चलते अनीस 25 जुलाई को अपने परिजनों के साथ हथियार लेकर उनके घर आई और तोड़फोड़ की। आरोप है कि उन्होंने विरोध करने पर अकबरी बेगम के अन्य बेटों को चोटिल किया और जान से मारने की धमकी दी।
प्रयागराज। नीमसराय निवासी अकबरी बेगम ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनके बेटे इमरान का निकाह 2023 में मऊआइमा निवासी अनीस फातिमा से हुआ था। शादी के बाद पारिवारिक विवाद के चलते इमरान पत्नी के साथ अलग रहने लगा। अकबरी बेगम का आरोप है कि 25 जुलाई को अनीस फातिमा अपने परिजनों के साथ हथियारों से लैस होकर उनके घर पहुंची और तोड़फोड़ की। विरोध करने पर बेटे रिजवान, इरफान को मारपीट कर घायल कर दिया गया। आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता का दावा है कि पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद है।
धूमनगंज पुलिस अनीस फातिमा, गुलफाम उर्फ सादिक शेख, नूर मोहम्मद, सलमान, असगरून, बरकतुन समेत अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।
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