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दीवार के विवाद में भिड़े दो पक्ष, सात लोग घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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बागपत के बिहारीपुर गांव में दीवार के विवाद के कारण एक ही परिवार के दो पक्षों में भयंकर मारपीट हुई जिसमें सात लोग घायल हो गए। घायलों में महिलाएं भी हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

दीवार के विवाद में भिड़े दो पक्ष, सात लोग घायल

बागपत। बागपत कोतवाली क्षेत्र के बिहारीपुर गांव में दीवार के विवाद में एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई। जिसमें दोनों ओर के सात लोग घायल हो गए। घायलों में महिला भी शामिल है। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर मंगलवार रात 11 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए घटना की जांच शुरू कर दी है। बिहारीपुर गांव की मोहिनी ने बताया कि उनके पति अधिवक्ता विनोद कुमार का परिवार के ही दीपक से दीवार को लेकर विवाद चल रहा है। गत 26 जुलाई की रात दीपक, धर्मवीर, तेजवीर, सनुज और अनुज ने घर में घुसकर हमला कर दिया।

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लाठी-डंडों, सरियों और तमंचे की बटों से पिटाई होने से उसके पति विनोद, जेठ अनिल और चाची शीला घायल हो गए। दोनों का दिल्ली जीटीबी और नोएडा के निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। वहीं, दूसरे पक्ष के सनुज ने बताया कि गांव के ही अनिल, उसका भाई विनोद, विपिन, प्रमोद उर्फ राहुल, रीतू और शीला ने घर में घुसकर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। हमले में उसका भाई अनुज, तेजवीर, मां उर्मिला, ताऊ तेजवीर घायल हो गए। कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार चाहल का कहना है कि दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

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