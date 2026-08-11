पारिवारिक विवाद में उजड़ा घर..दो मासूमों संग महिला ने कुएं ने कूद दे दी जान
महोबा में एक महिला अपने दो छोटे बच्चों के साथ कुएं में कूद गई, जिससे उनकी मौत हो गई। महिला का परिवारिक विवाद के चलते घर में झगड़ा हुआ था। परिजन ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया लेकिन डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। इस घटना में पारिवारिक विवाद की बात सामने आई है।
महोबा, संवाददाता। पारिवारिक विवाद ने एक घर को उजाड़ कर रख दिया। पड़ोसी राज्य मप्र के एक गांव की रहने वाली महिला अपने दो मासूम बच्चों के साथ कुएं में कूद गई। परिजन तीनों को लेकर महोबा जिला अस्पताल पहुंचे जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के प्रकाश बम्हौरी गांव निवासी भूपेंद्र कुशवाहा ने बताया कि उनके भाई सुरेश उर्फ जितेंद्र की पत्नी 35 वर्षीय पत्नी भागवती का परिजनों से किसी बात को लेकर काफी समय से विवाद था। कई बार इसे लेकर घर में झगड़ा भी हो चुका है। सोमवार को हुए विवाद के बाद तैश में आकर भागवती अपने मासूम बच्चों दो साल की बेटी लक्ष्मी और एक साल के बेटे रितिक को लेकर खेतों के समीप पानी भरे कुएं में कूद गई।
भागवती को कुएं में कूदता देख परिजन बचाने दौड़े, उससे पहले वह छलांग लगा चुकी थीं। हो-हल्ला मचने पर गांवभर के लोग जुट गए। आनन-फानन तीनों को बाहर निकाला गया। जिला अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। प्रकाश बम्हौरी थाने के प्रभारी निरीक्षक श्याम बेन ने बताया कि महिला की घटनास्थल पर ही जबकि मासूम बच्चों ने अस्पताल पहुंचने पर दम तोड़ दिया। परिजनों से घटना के बावत जानकारी जुटाई जा रही है। प्रारंभिक जांच-पड़ताल में पारिवारिक विवाद की बात सामने आई है। तहरीर मिलने पर आगे की कार्यवाही होगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें