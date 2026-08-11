पारिवारिक विवाद में उजड़ा घर..दो मासूमों संग महिला ने कुएं ने कूद दे दी जान

महोबा, संवाददाता। पारिवारिक विवाद ने एक घर को उजाड़ कर रख दिया। पड़ोसी राज्य मप्र के एक गांव की रहने वाली महिला अपने दो मासूम बच्चों के साथ कुएं में कूद गई। परिजन तीनों को लेकर महोबा जिला अस्पताल पहुंचे जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के प्रकाश बम्हौरी गांव निवासी भूपेंद्र कुशवाहा ने बताया कि उनके भाई सुरेश उर्फ जितेंद्र की पत्नी 35 वर्षीय पत्नी भागवती का परिजनों से किसी बात को लेकर काफी समय से विवाद था। कई बार इसे लेकर घर में झगड़ा भी हो चुका है। सोमवार को हुए विवाद के बाद तैश में आकर भागवती अपने मासूम बच्चों दो साल की बेटी लक्ष्मी और एक साल के बेटे रितिक को लेकर खेतों के समीप पानी भरे कुएं में कूद गई।