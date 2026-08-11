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पारिवारिक विवाद में उजड़ा घर..दो मासूमों संग महिला ने कुएं ने कूद दे दी जान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महोबा
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महोबा में एक महिला अपने दो छोटे बच्चों के साथ कुएं में कूद गई, जिससे उनकी मौत हो गई। महिला का परिवारिक विवाद के चलते घर में झगड़ा हुआ था। परिजन ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया लेकिन डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। इस घटना में पारिवारिक विवाद की बात सामने आई है।

पारिवारिक विवाद में उजड़ा घर..दो मासूमों संग महिला ने कुएं ने कूद दे दी जान
पारिवारिक विवाद में उजड़ा घर..दो मासूमों संग महिला ने कुएं ने कूद दे दी जान

महोबा, संवाददाता। पारिवारिक विवाद ने एक घर को उजाड़ कर रख दिया। पड़ोसी राज्य मप्र के एक गांव की रहने वाली महिला अपने दो मासूम बच्चों के साथ कुएं में कूद गई। परिजन तीनों को लेकर महोबा जिला अस्पताल पहुंचे जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के प्रकाश बम्हौरी गांव निवासी भूपेंद्र कुशवाहा ने बताया कि उनके भाई सुरेश उर्फ जितेंद्र की पत्नी 35 वर्षीय पत्नी भागवती का परिजनों से किसी बात को लेकर काफी समय से विवाद था। कई बार इसे लेकर घर में झगड़ा भी हो चुका है। सोमवार को हुए विवाद के बाद तैश में आकर भागवती अपने मासूम बच्चों दो साल की बेटी लक्ष्मी और एक साल के बेटे रितिक को लेकर खेतों के समीप पानी भरे कुएं में कूद गई।

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भागवती को कुएं में कूदता देख परिजन बचाने दौड़े, उससे पहले वह छलांग लगा चुकी थीं। हो-हल्ला मचने पर गांवभर के लोग जुट गए। आनन-फानन तीनों को बाहर निकाला गया। जिला अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। प्रकाश बम्हौरी थाने के प्रभारी निरीक्षक श्याम बेन ने बताया कि महिला की घटनास्थल पर ही जबकि मासूम बच्चों ने अस्पताल पहुंचने पर दम तोड़ दिया। परिजनों से घटना के बावत जानकारी जुटाई जा रही है। प्रारंभिक जांच-पड़ताल में पारिवारिक विवाद की बात सामने आई है। तहरीर मिलने पर आगे की कार्यवाही होगी।

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