भरत तिवारी मामले को ले 25 को एसपी कार्यालय घेरेंगे परिजन
जगदीशपुर, निज संवाददाता। भोजपुर के शाहपुर के बिलौटी गांव निवासी भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में न्याय की मांग को लेकर परिजनों ने आंदोलन तेज करने का फैसला किया है।
जगदीशपुर, निज संवाददाता। भोजपुर के शाहपुर के बिलौटी गांव निवासी भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में न्याय की मांग को लेकर परिजनों ने आंदोलन तेज करने का फैसला किया है। नामजद पुलिसकर्मियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं होने और अन्य मांगों पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज परिजनों ने 25 जुलाई को आरा स्थित भोजपुर पुलिस अधीक्षक का घेराव करने का ऐलान किया है। परिजनों ने भोजपुर समेत पूरे बिहार के लोगों से बड़ी संख्या में आरा पहुंचकर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन में शामिल होने की अपील की है। परिजनों का कहना है कि एनकाउंटर के बाद से भरत तिवारी का मोबाइल पुलिस के पास है, जिसे अब तक परिवार को नहीं सौंपा गया।
उन्होंने मोबाइल वापस करने की भी मांग उठाई है।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें