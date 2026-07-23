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भरत तिवारी मामले को ले 25 को एसपी कार्यालय घेरेंगे परिजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
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जगदीशपुर, निज संवाददाता। भोजपुर के शाहपुर के बिलौटी गांव निवासी भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में न्याय की मांग को लेकर परिजनों ने आंदोलन तेज करने का फैसला किया है।

भरत तिवारी मामले को ले 25 को एसपी कार्यालय घेरेंगे परिजन

जगदीशपुर, निज संवाददाता। भोजपुर के शाहपुर के बिलौटी गांव निवासी भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में न्याय की मांग को लेकर परिजनों ने आंदोलन तेज करने का फैसला किया है। नामजद पुलिसकर्मियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं होने और अन्य मांगों पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज परिजनों ने 25 जुलाई को आरा स्थित भोजपुर पुलिस अधीक्षक का घेराव करने का ऐलान किया है। परिजनों ने भोजपुर समेत पूरे बिहार के लोगों से बड़ी संख्या में आरा पहुंचकर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन में शामिल होने की अपील की है। परिजनों का कहना है कि एनकाउंटर के बाद से भरत तिवारी का मोबाइल पुलिस के पास है, जिसे अब तक परिवार को नहीं सौंपा गया।

उन्होंने मोबाइल वापस करने की भी मांग उठाई है।

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