फर्जी रॉयल्टी प्रकरण: फर्जी पाई गई रॉयल्टी की रसीदें, जांच रिपोर्ट में हुआ खुलासा

बागपत में एसटीएफ ने फर्जी रॉयल्टी दस्तावेज बनाने वाले गैंग का खुलासा किया है। नौ रसीदें फर्जी पाई गई हैं। आरोपियों में निवासी निवाड़ा और अन्य शामिल हैं। एसआईटी जांच कर रही है। सीओ ने कहा है कि जल्द ही इस मामले में बड़ी कार्रवाई की जाएगी।

बागपत। एसटीएफ की मेरठ यूनिट द्वारा असली रॉयल्टी दस्तावेज में हेरफेर कर फर्जी रॉयल्टी तैयार करने और फर्जी आईएसटीपी यानी इंटर स्टेट ट्रांजिट पास बनाकर धोखाधड़ी करने के मामले में जांच को भेजी गई नौ रसीद फर्जी पाई गई। ये रसीद एसटीएफ ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से बरामद की थी। इन रसीदों को जांच के लिए लखनऊ भिजवाया गया था, जहां से प्राप्त हुई जांच रिपोर्ट में ये रसीद फर्जी पाई गई। दरअसल, एसटीएफ की मेरठ यूनिट ने गत 16 जून को एएसपी ब्रिजेश सिंह के नेतृत्व में बागपत में छापेमारी कर खनन की रॉयल्टी में हेरफेर कर फर्जी दस्तावेज और आईएसटीपी का इस्तेमाल कर सरकार को राजस्व की क्षति पहुंचाने वाले गैंग के सदस्य निवाड़ा गांव निवासी नईम, तालिब, फिरोज और मेरठ के जानी क्षेत्र के सिवालखास निवासी आरिफ को गिरफ्तार किया था। आरोपियों के पास से फर्जी रॉयल्टी रसीदें, एक लैपटॉप, वैन्यू कार और 8 मोबाइल बरामद किए गए थे। इसी रोज एसटीएफ ने लोक निर्माण विभाग के बाबू मनदीप को भी गिरफ्तार कर लिया था। इनके अलावा भी कई लोग गिरफ्तार हो चुके है, हालांकि गिरफ्तार आरोपियों में से कई की जमानत अर्जी स्वीकार भी हो चुकी है。

जांच की प्रक्रिया हालांकि अब इस मुकदमे की विवेचना सीओ बागपत के नेतृत्व में गठित की गई एसआईटी कर रही है। एसआईटी के अधिकारियों की मानें, तो इस पूरे गिरोह में बागपत के दर्जनों लोगों के साथ दूसरे जनपदों के लोग और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल रहे है। सीओ बागपत सुकन्या शर्मा ने बताया कि आरोपियों के पास से बरामद की गई रॉयल्टी की रसीदों को जांच के लिए लखनऊ भिजवाया गया था। जिससे पता चल सके कि ये रसीद असली है या नकली। इन रसीदों के जरिए कितना धन अर्जित किया गया है। बताया कि लखनऊ से जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। सभी नौ रसीदें जांच में फर्जी पाई गई है। सीओ का कहना है कि इन रसीदों का एक से अधिक बार प्रयोग होना भी पाया गया है। बताया कि जल्द ही इस मामले में बड़ी कार्रवाई की जाएगी।

मुकदमा और गिरफ्तारियां इनके खिलाफ दर्ज हुआ था मुकदमा

नईम निवासी निवाड़ी, तालिब निवासी निवाड़ी, फिरौज निवासी निवाड़ी, आरिफ निवासी सिवालखास मेरठ, जाहिद उर्फ लालू प्रधान, मुस्तफा निवासी निवाड़ी, दानिस निवासी निवाड़ी, बहादुर निवासी निवाड़ी, आशुतोष निवासी यमुनानगर हरियाणा, मिश्रा निवासी कानपुर देहात, लोक निर्माण विभाग संभल के क्लर्क मनोज, लोक निर्माण विभाग कार्यालय मुजफ्फरनगर के क्लर्क पराग बंसल, लोक निर्माण विभाग सहारनपुर के क्लर्क प्रशांत, लोक निर्माण विभाग गौतमबुद्धनगर के क्लर्क प्रियांक पाल, जीडीए क्लर्क गाजियाबाद विशाल, मोनू खान क्लर्क लोक निर्माण विभाग बागपत, सुमित, विपिन भंड़ारी और भानू क्लर्क लोक निर्माण विभाग मेरठ, मनदीप तोमर क्लर्क लोक निर्माण विभाग बागपत, राहुल उर्फ राजा निवासी आगरा, संजय ठेकेदार मेरठ और अंकुश जुनेजा कंस्ट्रेक्शन मेरठ के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। इनमें से नईम, तालिब, फिरौज, आरिफ और लोक निर्माण विभाग बागपत का क्लर्क मनदीप गिरफ्तार हो चुके है, शेष आरोपी अभी फरार चल रहे है।