एक्सीडेंटल प्राइमिनिस्टर ट्रेलर को बीजेपी ने किया ट्वीट, कांग्रेस ने कहा- फर्जी प्रोपगेंडा

केन्द्र की सत्ताधारी पार्टी की तरफ से फिल्म “द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर” का ट्रेलर ट्वीट करने पर शुक्रवार को कांग्रेस ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। यह फिल्म मनमोहन सिंह के 2004 से 2014 के उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल पर बनी है।

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शुक्रवार को उस ट्रेलर पर किसी तरह की टिप्पणी से इनकार कर दिया, जो कांग्रेस और बीजेपी के बीच बड़ा राजनीतिक विवाद बना हुआ है।

एक्टर अनुपम खेर (Anupam Kher) की अवेटेड फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर (The Accidental Prime Minister) का ट्रेलर (Trailer) कल रिलीज कर दिया गया । फिल्म में अनुपम पूर्व पीएम मनमोहन सिंह (Dr. Manmohan Singh) के किरदार में नजर आए रहे। फिल्म के ट्रेलर को फैंस कापी पसंद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस फिल्म के ट्रेलर को अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। लेकिन जब इस फिल्‍म को लेकर पहली बार पूर्व पीएम मनमोहन सिंह से सवाल किया गया तो मीडिया के इस सवाल पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और आगे बढ़ गए।

दरअसल, यह फिल्म पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सलाहकार रहे संजय बारू की किताब 'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' पर आधारित है। आपको बता दें कि संजय बारू 2004 से 2008 के बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार थे। ट्रेलर आने के बाद फिल्म पर सियासत शुरू हो गई है। आपको बता दें कि पूर्व पीएम कांग्रेस के 134वें स्थापना दिवस पर शामिल होने के लिए 24 अकबर रोड पहुंचे थे। यहां उनसे एएनआई ने इस बारे में उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाही तो सिंह कोई टिप्पणी करने से इनकार करते हुए वहां से चले गए। सोशल मीडिया पर इस पूरे मामले का वीडियो वायरल हो रहा है।

ट्रेलर आने के बाद भाजपा के हैंडल ट्वीट किया गया जिसपर राजनीतिक सियासत शुरू गई है। इस मामले पर कांग्रेस सांसद ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया, "यह एक भाजपा का खेल है, उन्हें पता है कि पांच साल पूरे होने वाले हैं और उनके पास लोगों को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए वे ध्यान आकर्षित करने के लिए इन रणनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं। मनमोहन सिंह की इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर अब भाजपा इसे आंड़े हाथों ले रही है।

ट्रेलर लांच के मौके पर मनमोहन सिंह का किरदार निभाने वाले अनुपम खेर ने बताया था कि मनमोहन सिंह का किरदार निभाना बेहद मुश्किल रहा। खासतौर पर उनकी आवाज। इसके लिए अनुपम खेर ने लगभग 100 घंटे की पूर्व पीएम की फुटेज देखी। उन्होंने कहा कि रोल मिलने के बाद 6 से 7 महीने का वक्त उन्होंने हामी भरने के लिए लिया।

अनुपम खेर ने आगे कहा, 'जितना ज्यादा वह (कांग्रेस) विरोध करेंगे, इससे फिल्म को उतनी ही पब्लिसिटी मिलेगी। फिल्म 2014 में रिलीज हुई थी तब से अब तक कोई प्रदर्शन नहीं हुआ था जबकि फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पर आधारित है।

Anupam Kher on #TheAccidentalPrimeMinister: Un ke (Congress) neta pe film bani hai, they should be happy, aapko bheed lekar bhejni chahiye film dekhne ke liye, kyunki dialogues hain usme jaise ki " main desh ko bechunga?" jis se lagta hai ki kitne mahaan hain Manmohan Singh Ji

गौरतलब है कि 'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' एक पॉलिटिकल ड्रामा है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के प्राइम मिनिस्टर बनने के दौरान की कहानी बयां की जाएगी। इस फिल्म को नए डायरेक्टर विजय रत्नाकर गुट्टे डायरेक्ट करेंगे। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्मकार हंसल मेहता फिल्म का स्क्रीनप्ले लिखा है। वहीं सुनील बोहरा इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे।

फिल्म में अक्षय खन्ना संजय बारू की भूमिका में नजर आए हैं। पत्रकार संजय बारू 2004 से 2008 के बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार थे। इस फिल्‍म में सोन‍िया गांधी का किरदार निभाएंगी।