जानीमानी कंपनी की नकली उत्पाद बड़ी संख्या में बरामद
मधवापुर और बिहारी में नकली उत्पादों की बड़ी संख्या बरामद होने से बाजार में हड़कंप मच गया। यह कार्रवाई मुंबई हाईकोर्ट के निर्देश पर हूई जिसमें हिन्दुस्तान यूनिलीवर के अधिकारी शामिल थे। कुल 47 कार्टन उत्पाद बरामद किए गए जिनमें फेयर एंड लवली, पॉन्ड्स और सनसिल्क शामिल हैं। आरोपियों को हाईकोर्ट में पेश होने की नोटिस दी गई।
मधवापुर। नामी कंपनी के नकली उत्पाद बड़ी संख्या में मधवापुर व बिहारी में बरामद होने से बाजार में हड़कंप मच गया। बरामदगी की कार्रवाई मुंबई हाईकोर्ट के निर्देश पर हिन्दुस्तान यूनिलीवर के अधिकारियों की मौजूदगी में मधवापुर पुलिस ने की। छापेमारी की कार्रवाई मधवापुर में भगत सिंह चौक स्थित मदन साह व बिहारी के अनिल साह के घर में की गयी। अपर थानाध्यक्ष चांद रशीद अंसारी ने बताया कि कुल 47 कार्टन उत्पादों की बरामदगी हुई। जो सामान बरामद किये गये उनमें फेयर एंड लवली, पॉन्ड्स, सनसिल्क, आदि शामिल हैं। अधिकारियों ने दोनों आरोपियों को मुंबई हाईकोर्ट में 15 अक्टूबर को पेश होने की नोटिस दी।
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