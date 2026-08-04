नकली चौकी और फर्जी थानेदार-सीओ को लेकर बैठी जांच

नकली चौकी बनाकर वसूली गैंग खुद ही नकली सीओ, नकली थानेदार और दरोगा बनकर लोगों से रंगदारी वसूल रहा था। एक आरोपी राहुल के सीओ सौम्या अस्थाना और दर्जनों पुलिसकर्मियों के साथ फोटो-वीडियो सामने आए हैं। इन्हीं लोगों के साथ फोटो वीडियो का इस्तेमाल कर आरोपी वसूली की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। इस पूरे मामले में एसएसपी मेरठ अविनाश पांडेय ने एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले को जांच दी है। मोबाइल कॉल डिटेल और बाकी साक्ष्य जुटाने के लिए आदेश दिया गया है। ऐसे में तमाम पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई संभव है। ब्रह्मपुरी पुलिस ने शनिवार को वसूली गैंग का खुलासा किया था। इस दौरान राहुल पाल और उसके साथी आकाश को गिरफ्तार किया था, जबकि इनका एक साथी अभी फरार है। आरोपी राहुल पाल ने अपने मोहकमपुर कार्यालय को नकली पुलिस चौकी बनाया हुआ था। लोगों को उठाकर लाकर यहीं पर रखता था और एनकाउंटर की धमकी देकर वसूली करता था। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद कई अन्य खुलासे हुए। आरोपी राहुल पाल की इंस्टाग्राम पर सीओ सौम्या अस्थाना, एक प्रशासनिक अधिकारी और दर्जनों पुलिसकर्मियों के साथ उसकी केक काटने, पार्टी करने की वीडियो है। इनमें से कुछ वीडियो में कुछ दरोगा राहुल के कंधे पर हाथ रखकर बैठे दिख रहे हैं। कुछ केट काट रहे हैं और कुछ होटल के कमरे में हैं। इतना ही नहीं, राहुल इस वसूली के काम को सालों से कर रहा है, लेकिन कभी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। फिलहाल इस मामले में गोपनीय जांच शुरू कराई गई है। एसएसपी अविनाश पांडेय ने जांच एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले को दी है। मोबाइल सीडीआर, आईपीडीआर और बाकी साक्ष्य संकलन करने के लिए भी आदेश दिया गया है.