नकली चौकी और फर्जी थानेदार-सीओ को लेकर बैठी जांच
मेरठ में एक नकली पुलिस गैंग रंगदारी वसूलते पाया गया है। आरोपी राहुल पाल ने एक कार्यालय को नकली चौकी बनाया था। पुलिस ने उसे और उसके साथी आकाश को गिरफ्तार किया है। जांच जारी है और कई पुलिसकर्मियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।
नकली चौकी बनाकर वसूली गैंग खुद ही नकली सीओ, नकली थानेदार और दरोगा बनकर लोगों से रंगदारी वसूल रहा था। एक आरोपी राहुल के सीओ सौम्या अस्थाना और दर्जनों पुलिसकर्मियों के साथ फोटो-वीडियो सामने आए हैं। इन्हीं लोगों के साथ फोटो वीडियो का इस्तेमाल कर आरोपी वसूली की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। इस पूरे मामले में एसएसपी मेरठ अविनाश पांडेय ने एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले को जांच दी है। मोबाइल कॉल डिटेल और बाकी साक्ष्य जुटाने के लिए आदेश दिया गया है। ऐसे में तमाम पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई संभव है। ब्रह्मपुरी पुलिस ने शनिवार को वसूली गैंग का खुलासा किया था। इस दौरान राहुल पाल और उसके साथी आकाश को गिरफ्तार किया था, जबकि इनका एक साथी अभी फरार है। आरोपी राहुल पाल ने अपने मोहकमपुर कार्यालय को नकली पुलिस चौकी बनाया हुआ था। लोगों को उठाकर लाकर यहीं पर रखता था और एनकाउंटर की धमकी देकर वसूली करता था। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद कई अन्य खुलासे हुए। आरोपी राहुल पाल की इंस्टाग्राम पर सीओ सौम्या अस्थाना, एक प्रशासनिक अधिकारी और दर्जनों पुलिसकर्मियों के साथ उसकी केक काटने, पार्टी करने की वीडियो है। इनमें से कुछ वीडियो में कुछ दरोगा राहुल के कंधे पर हाथ रखकर बैठे दिख रहे हैं। कुछ केट काट रहे हैं और कुछ होटल के कमरे में हैं। इतना ही नहीं, राहुल इस वसूली के काम को सालों से कर रहा है, लेकिन कभी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। फिलहाल इस मामले में गोपनीय जांच शुरू कराई गई है। एसएसपी अविनाश पांडेय ने जांच एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले को दी है। मोबाइल सीडीआर, आईपीडीआर और बाकी साक्ष्य संकलन करने के लिए भी आदेश दिया गया है.
आरोपी राहुल की गतिविधियाँ
आरोपी राहुल के पास एक न्यूज पोर्टल की आईडी थी। वह किन किन पुलिसकर्मियों के संपर्क में था, ये पता किया जा रहा है, साथ ही सभी की कॉल डिटेल, मोबाइल लोकेशन समेत बाकी साक्ष्य संकलन करने के लिए कहा गया है। देखा जा रहा है कि इन पुलिसकर्मियों से मिलने के बाद क्या आरोपियों ने घटना अंजाम दी। सभी कार्रवाई साक्ष्य अनुसार की जाएगी।
पुलिस की जांच
अविनाश पांडेय, एसएसपी मेरठ।
प्रश्नोत्तर
लेखक के बारे मेंVinay Sharma
शॉर्ट बायो :
विनय शर्मा बीते 16 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान मेरठ में वेस्ट यूपी में क्राइम बीट संभाल रहे हैं। वह मेरठ में क्राइम टीम का नेतृत्व कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव :
विनय शर्मा प्रिंट मीडिया में प्रतिष्ठित नाम हैं और पत्रकारिता में 16 साल का अनुभव है। वर्तमान में हिन्दुस्तान की मेरठ यूनिट में बतौर चीफ क्राइम रिपोर्टर कार्यरत हैं। हिन्दुस्तान में वर्ष 2016 से लगातार कार्यरत हैं और अपराध की बड़ी घटनाओं की कवरेज में मजबूत पकड़ रखते हैं।
कॅरियर का सफर :
विनय शर्मा ने अपना कॅरियर वर्ष 2010 में दैनिक जागरण से शुरू किया। यहीं से उन्होंने पत्रकारिता के बुनियादी सिद्धांतों को समझा। वर्ष 2016 में हिन्दुस्तान मीडिया से जुड़े और वेस्ट यूपी में काम शुरू किया। फिलहाल में वेस्ट यूपी में क्राइम संभाल रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
ग्रेजुएशन और मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद दैनिक जागरण में ज्वाइन किया। क्राइम की घटनाओं की कवरेज के साथ ही साफ्ट स्टोरी कवरेज भी कर रहे हैं।
विजन
अपराध और आतंकी घटनाओं की कवरेज में विनय शर्मा को गहरी समझ है। इन्होंने कई बड़े प्रकरण में एक्सक्लूसिव और ब्रेकिंग खबरें दी हैं। साथ ही कई बड़े मामलों में कवरेज भी दी है। विनय शर्मा का लक्ष्य है कि प्रमाणिक तथ्यों के आधार पर पाठकों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाई जाए।
विशेषज्ञता
अपराध, एंटी करप्शन, ईओडब्ल्यू, सीआईडी, सीबीआई और एंटी टेररिस्ट स्क्वायड समेत जेल बीट कवरेज।और पढ़ें