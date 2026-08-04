खुद को पुलिस बता लुटेरों ने अधेड़ से 20 हजार छीना
बिंदकी, संवाददाता। अधेड़ को खुद को पुलिस बताकर जबरन कार में बैठा लिया गया और 20 हजार छीनकर छोड़ दिया। मामला मध्यप्रदेश के जैतवारा जनपद का है। पीड़ित ने रिश्तेदारों के साथ कोतवाली में शिकायत दी है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
बिंदकी, संवाददाता। बेटी के घर जा रहे अधेड़ को खुद को पुलिस बता कर जबरन कार में बैठा लिया। बैग की तलाशी के बहाने अधेड़ को तीन किमी दूर ले गए और 20 हजार छीनकर कार से उतार दिया। पीड़ित रिश्तेदारों के साथ कोतवाली पहुंच पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए मामले की जांच कर रही है। मध्यप्रदेश के जनपद जैतवारा के थाना अकोना निवासी लल्ला सिंह की बेटी कोतवाली क्षेत्र के छीछा गांव में ब्याही है। लल्ला सिंह किसी काम के लिए मैनपुरी गए थे। जहां से बस से कानपुर होते हुए बेटी के पास जा रहे थे। वह बस से ललौली चौराहा पहुंचे। पीड़ित ने बताया कि वह सवारी के इंतजार में खड़े थे, तभी एक कार आकर रुकी। कार से तीन लोग उतरे और उसके पास आकर खड़े हो गए। उन्होंने उससे पूछा कहां से आ रहे हो और कहां जाना है। दूसरा व्यक्ति बोला बैग में क्या है तथा तीसरे ने कहा पुलिस से है, बैग की तलाशी लेना है। फर्जी पुलिस बताकर अधेड़ को गाड़ी में बैठा लिया और भवानीपुर गांव की ओर ले गए।
सीसीटीवी फुटेज में कैद टप्पेबाज
तलाशी के दौरान बैग में मिले 20 हजार निकाल लिया और अधेड़ को उतारकर भाग खड़े हुए। टप्पेबाजी का संदेह होने पर बेटी के घर पहुंचा और रिश्तेदारों को घटना की जानकारी देते हुए उनके साथ कोतवाली पहुंच शिकायत की। आरोप लगाया कि उक्त लोगों ने जान से मारने की धमकी दी है। कोतवाल शैलेष सिंह ने बताया कि मामले की तहरीर मिली है। मार्ग में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। जल्द ही तीनों पुलिस की पकड़ में होंगे।
सीसीटीवी फुटेज में कैद टप्पेबाज
इनसेट। मामले में ललौली चौराहा के पास से फर्जी पुलिस बनकर अधेड़ को बिठाने का फुटेज दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। अधेड़ की शिकायत के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला और तीनों की तलाश शुरू कर दी है。
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