खुद को पुलिस बता लुटेरों ने अधेड़ से 20 हजार छीना

बिंदकी, संवाददाता। बेटी के घर जा रहे अधेड़ को खुद को पुलिस बता कर जबरन कार में बैठा लिया। बैग की तलाशी के बहाने अधेड़ को तीन किमी दूर ले गए और 20 हजार छीनकर कार से उतार दिया। पीड़ित रिश्तेदारों के साथ कोतवाली पहुंच पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए मामले की जांच कर रही है। मध्यप्रदेश के जनपद जैतवारा के थाना अकोना निवासी लल्ला सिंह की बेटी कोतवाली क्षेत्र के छीछा गांव में ब्याही है। लल्ला सिंह किसी काम के लिए मैनपुरी गए थे। जहां से बस से कानपुर होते हुए बेटी के पास जा रहे थे। वह बस से ललौली चौराहा पहुंचे। पीड़ित ने बताया कि वह सवारी के इंतजार में खड़े थे, तभी एक कार आकर रुकी। कार से तीन लोग उतरे और उसके पास आकर खड़े हो गए। उन्होंने उससे पूछा कहां से आ रहे हो और कहां जाना है। दूसरा व्यक्ति बोला बैग में क्या है तथा तीसरे ने कहा पुलिस से है, बैग की तलाशी लेना है। फर्जी पुलिस बताकर अधेड़ को गाड़ी में बैठा लिया और भवानीपुर गांव की ओर ले गए।