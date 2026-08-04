दोहरी पहचान का एक और खुलासा, फर्जी दस्तावेजों से हासिल किया दूसरा पासपोर्ट

बलरामपुर में भारत-नेपाल दोहरी नागरिकता प्रकरण के दौरान फर्जी दस्तावेजों के जरिए पासपोर्ट हासिल करने का मामला सामने आया है। आरोपी ने पहले से जारी पासपोर्ट की जानकारी छिपा कर नया पासपोर्ट बनवाया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

बलरामपुर, संवाददाता। भारत-नेपाल दोहरी नागरिकता प्रकरण की जांच के बीच बलरामपुर में फर्जी दस्तावेजों के जरिए दूसरा पासपोर्ट हासिल करने का एक और मामला सामने आया है। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, लखनऊ की जांच में खुलासा हुआ कि एक व्यक्ति ने पहले से जारी पासपोर्ट की जानकारी छिपाकर अपने नाम, जन्मतिथि और माता-पिता समेत अन्य व्यक्तिगत विवरण सरकारी अभिलेखों में बदलवाए तथा कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर नया पासपोर्ट बनवा लिया। रिपोर्ट के आधार पर श्रीदत्तगंज थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार आरोपी सूर्यभान उर्फ सूर्यभान गुप्ता निवासी ग्राम मुजहनी महदेविया मोड़, थाना श्रीदत्तगंज के नाम वर्ष 2014 में पासपोर्ट संख्या L8651832 जारी हुआ था। उस समय पासपोर्ट में उसकी जन्मतिथि एक जनवरी 1976, पिता का नाम सुकईराम, माता का नाम कमला देवी तथा पत्नी का नाम सावित्री देवी दर्ज थी। यह पासपोर्ट आठ अप्रैल 2024 तक वैध रहा।

जांच प्रक्रिया जांच में सामने आया कि पुराने पासपोर्ट को निरस्त कराए बिना और उसकी जानकारी छिपाते हुए आरोपी ने बाद में आधार कार्ड, पैन कार्ड और हाईस्कूल प्रमाणपत्र सहित अन्य अभिलेखों में अपना नाम, जन्मतिथि तथा पारिवारिक विवरण बदलवा लिया। इन्हीं परिवर्तित दस्तावेजों के आधार पर उसने नया पासपोर्ट संख्या B8579253 बनवा लिया, जिसमें जन्मतिथि एक जुलाई 1978 दर्ज कराई गई। जांच एजेंसियों का मानना है कि यदि पुरानी जानकारी का खुलासा किया जाता तो नया पासपोर्ट जारी होना संभव नहीं था।

पुलिस कार्रवाई क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय की रिपोर्ट में इस पूरी प्रक्रिया को तथ्यों को छिपाकर सरकारी व्यवस्था को गुमराह करने और कूटरचित दस्तावेजों के उपयोग का मामला माना गया है। रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस ने साक्ष्यों का परीक्षण किया और आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया।

घटनाक्रम की गहनता सूत्रों के अनुसार जिले में चल रही व्यापक जांच के दौरान पासपोर्ट, आधार, पैन, हाईस्कूल प्रमाणपत्र, मतदाता सूची और अन्य पहचान संबंधी दस्तावेजों का मिलान किया जा रहा है। जांच एजेंसियां यह भी पता लगा रही हैं कि दस्तावेजों में बदलाव कब, किस आधार पर और किन अभिलेखों के सहारे कराया गया। यदि किसी अन्य व्यक्ति या संस्था की भूमिका सामने आती है तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।

विधिक कार्रवाई थानाध्यक्ष अविरल शुक्ल ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4), 336(3), 338 एवं 340(2) तथा पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 12(1)(बी) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक स्तर के अधिकारी को सौंपी गई है। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

केस का महत्व जिले में दोहरी नागरिकता और फर्जी दस्तावेजों से भारतीय पहचान हासिल करने के मामलों की जांच लगातार तेज हो रही है। ऐसे में यह प्रकरण भी जांच एजेंसियों के लिए महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि सभी संदिग्ध मामलों में दस्तावेजों की श्रृंखला (डॉक्यूमेंट ट्रेल) खंगालकर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।