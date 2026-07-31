Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

नीट का फर्जी प्रश्न पत्र बेचने में तीन आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज

By Arun Kumar Jha
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
Follow us on Google News
share

नीट के फर्जी प्रश्न पत्र बेचने के मामले में तीन आरोपितों की जमानत अर्जी अदालत द्वारा खारिज कर दी गई है। आरोपितों में अमन गुप्ता, कन्हैया कुमार और हर्ष कनोडिया शामिल हैं। मनीष कुमार, जो ठगी कर रहा था, को पहले गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने उनके पास से कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त किए हैं।

नीट का फर्जी प्रश्न पत्र बेचने में तीन आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज

मुजफ्फरपुर, हिप्र। नीट का फर्जी प्रश्न पत्र बेचने के तीन आरोपितों की जमानत अर्जी जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के कोर्ट ने खारिज कर दी है। इसमें नगर थाना क्षेत्र के अमन कुमार उर्फ अमन गुप्ता, कन्हैया कुमार उर्फ मानस उर्फ मानव व हर्ष कनोडिया शामिल है। इन सभी के विरुद्ध सिकंदरपुर थाना में एफआईआर दर्ज की गई थी।इस मामले में जजुआर थाना क्षेत्र के रहने वाले मनीष कुमार की भी जमानत खारिज हो चुकी है। मालूम हो कि दो मई की रात सिकंदरपुर थाना के थानाध्यक्ष दुखी कुमार महतो ने बालुघाट वार्ड-17 चाकलेट फैक्ट्री स्थित एक मकान में छापेमारी कर मनीष को गिरफ्तार किया था।

वह किराये के मकान में रहकर नीट के छात्रों को ठगने का काम करता था। उसके पास से चार मोबाईल व एक लैपटाप पुलिस ने जब्त की थी। जांच में पुलिस को पता चला कि वह टेलीग्राम पर एनटीए आफिशियल का फर्जी यूजरनेम बनाकर ठगी करता था। उसने पुलिस को बताया कि उसके साथ जजुआर का निखिल ठाकुर भी साथ है। मनीष की निशानदेही पर पुलिस ने हर्ष कनोडिया समेत चारों आरोपितों को गिरफ्तार किया था।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Arun Kumar Jha

लेखक के बारे में

Arun Kumar Jha
Muzaffarpur Latest News NEET Muzaffarpur अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।