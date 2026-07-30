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भाकियू जिला अध्यक्ष की फर्जी प्लेट लगी कार यूनियन के कार्यकर्ताओं ने पकड़ी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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भारतीय किसान यूनियन के युवा ब्लॉक अध्यक्ष खालिद गुर्जर ने दिल्ली से लौटते समय एक वर्ना गाड़ी में फर्जी नेम प्लेट देखी। जब उन्होंने वीडियो बनानी शुरू की, तब गाड़ी चला रहे युवक ने नेम प्लेट तोड़ दी। ब्लॉक अध्यक्ष ने जिला अध्यक्ष को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस को बुलाकर गाड़ी को जब्त किया गया।

भाकियू जिला अध्यक्ष की फर्जी प्लेट लगी कार यूनियन के कार्यकर्ताओं ने पकड़ी

भारतीय किसान यूनियन के युवा ब्लॉक अध्यक्ष खालिद गुर्जर ने बताया कि पिछले काफी समय से जिला अध्यक्ष की फर्जी नेम प्लेट लगाकर गलत कार्यों में एक वर्ना गाड़ी की सूचना पिछले काफी समय से मिल रही थी। बुधवार को जब दिल्ली से वापस लौटते समय कार्यकर्ताओं को तालडा मोड पर छोड़ रहे थे तो तभी यूनियन के जिला अध्यक्ष की फर्जी नेम प्लेट लगी दिल्ली नंबर वर्ना गाड़ी उन्हें दिखाई दी तो उन्होंने गाड़ी के पास पहुंचकर उसकी वीडियो बनानी शुरू की। इसी दौरान गाड़ी चला रहे युवक जानसठ निवासी समीर ने नेम प्लेट तोड़ दी जिसका वीडियो कार्यकर्ताओं ने बना लिया है जिसको लेकर हंगामा हुआ बाद में ब्लॉक अध्यक्ष खालिद गुर्जर ने जिला अध्यक्ष नवीन राठी को मामले से अवगत कराया।

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जिला अध्यक्ष नवीन राठी ने पुलिस को मौके पर भेज कर गाड़ी को कब्जे में करवाया। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने आरोपी के खिलाफ नामजद तहरीर देते हुए कार्यवाही की मांग की है। इस दौरान सहंसर पाल नगर अध्यक्ष जानसठ, बबलू चपराना तहसील अध्यक्ष, राजेंद्र चौधरी आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे।

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