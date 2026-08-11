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फर्जी आईएएस अधिकारी के जब्त दस्तावेज जंाच के लिए ले गई ईओयू की टीम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, खगडि़या
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फर्जी आईएएस अधिकारी के जब्त दस्तावेज जंाच के लिए ले गई ईओयू की टीम फर्जी आईएएस अधिकारी के जब्त दस्तावेज जंाच के लिए ले गई ईओयू की टीम

फर्जी आईएएस अधिकारी के जब्त दस्तावेज जंाच के लिए ले गई ईओयू की टीम

खगड़िया । हिन्दुस्तान टीम जिले के गोगरी जमालपुर बाजार में फर्जी आईएएस अधिकारी मनीष कुमार गुप्ता घर छापेमारी में बरामद किए गए कई अहम दस्तावेज ईओयू की टीम शनिवार की देर शाम अपने साथ ले गई। चार सदस्ययी टीम ने उसके आलीशान घर की कीमत अपने स्तर से आकलन किया। वही जिले की डीआईयू टीम द्वारा गत शनिवार को जब्त किए गए आर्थिक अपराध से जुड़े दस्तावेज जांच के लिए ले गई। वही दूसरी ओर गिरफ्तारी के बाद सोमवार को पुलिस अभिरक्षा में मनीष गुप्ता को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

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गिरफ्तारी की प्रक्रिया

गोगरी के तत्कालीन थानाध्यक्ष अरविंद कुमार के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस की सघन जांच की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार फर्जी आईएएस अधिकारी मनीष कुमार की अर्जित अकूत संपत्ति की जांच आर्थिक अपराध शाखा की टीम जल्द करेगी। जिस पर लोगों की निगाहें टिकी है। गोगरी एसडीपीओ चंदन कुमार ठाकुर ने गिरफ्तार मनीष गुप्ता से कई बिंदुओं पर गंभीरता से पूछताछ कर उनके बयान को कलमबद्ध किया। स्थानीय स्तर पर इस फर्जी आईएएस की चर्चाएं काफी तेज हो गई है। उल्लेखनीय है कि जमालपुर कांग्रेस कार्यालय रोड में उसका निजी आलीशान मकान है। जिस मकान में पिछले 14 वर्षो से अधिक समय से निरंतर निर्माण कार्य चल रहा है। जबकि घर में अविवाहित मनीष अकेले रहता था। उसकी दबंगता और रौब दिखाने के कारण समाज के लोगों ने उससे काफी दूरी बना रखी थी। वर्षो से घर मे निर्माण कार्य होते देख स्थानीय लोग हैरत में थे कि आखिर इसके घर में वर्षो से क्या निर्माण कार्य किया जा रहा है? बताया गया कि गिरफ्तार मनीष को घर का डिज़ाइन पसंद नहीं होता था उसे तोड़वाकर फिर नया कंट्रक्शन करवाता था। उनके घर मे रोज दिन कोई न कोई दीवार को तोड़ने व जोड़ने का काम किया जा रहा था।

टेस्ला कार की चर्चा

टेस्ला कार दरवाजे पर खड़ी होने से काली कमाई की आसपास होने लगी चर्चा : पिछले महीने जब फर्जी आईएएस अधिकारी मनीष कुमार के दरवाजे पर जब टेस्ला कार खड़ी होने लगा तो स्थानीय लोगों को उसकी अकूत संपत्ति होने की बात सामने आई। चर्चाओं में कहा जा रहा है टेस्ला कार की कीमत 50 लाख रुपये से ज्यादा है। जो काली कमाई से धन अर्जित कर खरीदी गई। यह टेस्ला कार बिल्कुल ही बिदेशी मॉडल है। यह कार चालक रहित है। कार में गंतव्य स्थान का लोकेशन डालकर पहुंच सकते हैं। पूरे देश मे टेस्ला कार 250 है जिसमे एक टेस्ला गोगरी में भी है। जिले का यह पहला शख्स है जिनके पास टेस्ला कार है। स्थानीय लोगो की मानें तो उसके घर किसी पड़ोस के लोगो का भी आना जाना नही होता है। वह अपने घर के चारों ओर एचडी सीसी कैमरा लगवाए हुए हंै जिससे हर लोगों की गतिविधि कैमरा के माध्यम से लेते रहते थे। उसके खिलाफ कार्रवाई होने से स्थानीय लोगों मे अंदर से खुर्शी का माहौल दिख रहा है।

अधिकारी की टिप्पणी

बोले अधिकारी:

फर्जी आईएएस के घर की चार सदस्यीय ईओयू की टीम ने जांच की। जांच के बाद आर्थिक अपराध से जुड़े जरूरी दस्तावेज ले गई है।

चंदन कुमार ठाकुर, एसडीपीओ, गोगरी, खगड़िया।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मनीष कुमार गुप्ता को किस आरोप में गिरफ्तार किया गया?
उन्हें फर्जी आईएएस अधिकारी के रूप में पकड़ा गया है।
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